12 ألف مزرعة ومكافحة "سوسة".. في كرنفال بريدة للتمور "صناعات وإحصاءات"

واشتمل المعرض على أهم عمليات مراقبة حشرة "سوسة النخيل الحمراء" ومراحل حياتها، وطرق مكافحتها، والتواصل مع المهتمين في القطاع الزراعي في سبيل تعزيز دور النخلة ومنتجها المهم، والمحافظة على النخيل من الآفات ومكافحتها بشتى الطرق والوسائل، وإطلاع المزارعين على الممارسات الزراعية الجيدة والآمنة، كما يضم أهم منتجات النخلة وفوائد التمور المتعددة للإنسان، إضافة إلى استعراض عددٍ من المجسمات لها.