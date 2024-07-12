نعيش موجة الحر الثالثة وباقي 4.. "الحصيني" يتحدث عن "مؤشر السيارة" والمستغرب!

وأضاف في هذا الإطار: "نعيش حالياً الموجة الثالثة من موجات الحرارة القاسية؛ حيث سجلت اليوم الجمعة درجات حرارة قياسية تجاوزت الخمسين في عدد من المدن جنوب العراق وجزء من الكويت، ولا يستبعد في بعض من مدن المملكة أن تسجل درجة حرارة الخمسين لكنها تعتبر حول المعدل".