نعيش موجة الحر الثالثة وباقي 4.. "الحصيني" يتحدث عن "مؤشر السيارة" والمستغرب!

فيما لم يستبعد خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني تسجيل بعض مناطق ومدن المملكة درجة حرارة الخمسين درجة مئوية خلال موجة الحر التي تشهدها المنطقة حالياً، توقع أن تنخفض هذه الموجة خلال الأيام المقبلة.
وأشار "الحصيني" في حديثه لبرنامج "mbc في أسبوع"، إلى استمرار موجات الحر حتى أواخر شهر أغسطس، لافتاً إلى أن مؤشر درجة الحرارة في السيارة ليس دقيقاً تماماً، كاشفاً عن حدوث 5 - 7 موجات من الحرارة القياسية وشديدة الحرارة خلال موسم الصيف.
وأضاف في هذا الإطار: "نعيش حالياً الموجة الثالثة من موجات الحرارة القاسية؛ حيث سجلت اليوم الجمعة درجات حرارة قياسية تجاوزت الخمسين في عدد من المدن جنوب العراق وجزء من الكويت، ولا يستبعد في بعض من مدن المملكة أن تسجل درجة حرارة الخمسين لكنها تعتبر حول المعدل".
وأوضح أن ما استغربه مختصو الطقس حول ما حدث شهر يونيو الماضي من ارتفاع درجات الحرارة قياساً بنفس الشهر العام الماضي؛ إذ سجلت العاصمة السعودية الرياض ما بين 40-42 درجة مئوية بينما سجلت هذا العام ما بين 45-46.