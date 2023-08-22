رئيس‫ هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة: النظام الجديد يعمل على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة

أعرب الرئيس التنفيذي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور هشام الحيدري عن شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- على الدعم الكبير للأشخاص ذوي الإعاقة وما نراه حالياً من تطور إنما كان بفضل الله ثم توجيهاته رعاه الله، ‏وجعل ‏قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن أولوياته، كما أتقدم بالشكر لسمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله- على ما قامت عليه كافة القطاعات من خلال توجيهاته بدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات ومن بينها برامج رؤية المملكة 2030.