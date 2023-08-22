رئيس‫ هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة: النظام الجديد يعمل على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة

أعرب الرئيس التنفيذي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور هشام الحيدري عن شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- على الدعم الكبير للأشخاص ذوي الإعاقة وما نراه حالياً من تطور إنما كان بفضل الله ثم توجيهاته رعاه الله، وجعل قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن أولوياته، كما أتقدم بالشكر لسمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله- على ما قامت عليه كافة القطاعات من خلال توجيهاته بدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات ومن بينها برامج رؤية المملكة 2030.
ويترجم هذا ما صدر من مجلس الوزراء اليوم بالموافقة على نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الشامل لكل احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في حياتهم حيث يحل نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الجديد بديلًا عن "نظام رعاية المعوقين" السابق، الذي تم إعداده ليشمل مختلف متطلبات الحياة ليكون أساسًا يمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على حقوقهم في مختلف القطاعات.
وما صدور هذا النظام إلا بداية لمنظومة متكاملة من الخدمات والبرامج والاستراتيجيات التي تعمل عليها هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي في سبيل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والوصول إلى مجتمع شامل وموائم.
وأشار الحيدري إلى أن النظام يعمل على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة مثل إمكانية الوصول وحقوقهم المتصلة بالتعليم والصحة والعمل إلى جانب الترفيه والثقافة والرياضة كما راعى النظام كافة الأنظمة التي تكفل حقوق الإنسان مثل الجوانب الشرعية والجوانب الاجتماعيةوالتمييز على أساس الإعاقة والمخالفات والعقوبات حول ذلك.
وأردف قائلاً: عملت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة على إعداد النظام مع مختلف القطاعات الحكومية ليكون أساساً واضحاً ومتيناً يعزز الاستقلالية والاندماج والتمكين ويرفع مستوى وعي الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم المتصلة بالإعاقة.
يذكر أن الهيئة تسعى لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم وتعزيز الخدمات المقدمة لهم من مختلف القطاعات وتمكينهم في سوق العمل واندماجهم داخل المجتمع إلى جانب توعية المجتمع عن الإعاقة، بهدف تحقيق مجتمع شامل وموائم بما يُحقق الاستقلالية لهم.