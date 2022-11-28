"السياحية" بعنيزة تطلق الدورة الرابعة والأربعين لمهرجان الغضا

انطلقت الدورة الرابعة والأربعون لمهرجان الغضا، أول أمس، في مدينة الغضا السياحية، بفعاليات متعددة نوعية تستهدف شرائح المجتمع.
وشملت فعاليات المهرجان، الذي تنظمه جمعية "السياحية" بعنيزة، إقامة المسرح العملاق بتصاميمه الحديثة والجاذبة والذي خطف إعجاب الزوار، وهو أحد الأفكار المستحدثة هذا العام.
وقال نائب المشرف العام على المهرجان يوسف بن راشد الصالحي: "تبلغ مساحة المسرح أحد أكبر المسارح في المهرجانات، خمسة آلاف متر مربع، ويستوعب أكثر من ثلاثة آلاف زائر، علاوة على توفير الإضاءة الملونة وخاصية الصوت والأصداء والنظام الأمني وتخصيص مواقع لكبار الشخصيات".
وأضاف "الصالحي": "حرصنا على تجميل المكان سواءً بالإضاءة أو الأزهار الموجودة في مقدمة المسرح والألوان المتنوعة في أرجائه وهذا ما أعطاه صبغة مميزة نالت استحسان الحضور".
وتابع: "يقدم المسرح يوميًا برامج متعددة؛ مثل العروض الترفيهية أو الشعبية أو المسابقات وكذلك الإعلانات والمشاركات التوعوية والثقافية".
ومن جانبه، قال المدير التنفيذي للمهرجان بندر بن فهد الجنيني: "يهدف المهرجان الذي يستمر لمدة شهر إلى تحقيق عدة أهداف تتوافق مع رؤية 2030م، ممثلة في تشجيع السياحة الداخلية وإيجاد نشاط اقتصادي للمشاركين، والتعريف بشجرة الغضا كرمز في المملكة والتشجيع على الاستزراع مع منح الشباب من الجنسين الفرصة للعمل أو للتعبير عن مواهبهم والتعريف بإمكانياتهم".
وأضاف: "فتحت أبواب المهرجان عند الساعة الثالثة عصرًا، باستقبال الزوار والترحيب بهم عبر أركان الضيافة المخصصة للجمعية السياحية ولجنة التنمية السياحية وعنيزة روح المبادرة والبلدية.
ثم انطلقت الفعاليات بعروض السيرك للحيوانات والفنون الشعبية والمسرح للدمى والعمالقة والدراجات النارية وإضاءة نفود الغضا، والاستزراع في المنصة الخاصة".
ولفت إلى أن المساحة الحرة لرسومات الأطفال والمسرح وجلسات البر والأركان التوعوية ومنطقة البيع والشراء والألعاب الترفيهية".
واختتم قائلًا: "كما شهد يوم الافتتاح إقامة احتفاء وتكريم من الجمعية السياحية بعنيزة للعم "أبوماهر" الذي ظهر بمقطع مؤخرًا تم تداوله على نطاق واسع وهو يشجع السياحة الداخلية ووجود أماكن بالمملكة تستحق الزيارة منها مهرجان الغضا الذي يعد من أقدم المهرجانات الشتوية على مستوى المملكة".