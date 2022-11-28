"السياحية" بعنيزة تطلق الدورة الرابعة والأربعين لمهرجان الغضا

ومن جانبه، قال المدير التنفيذي للمهرجان بندر بن فهد الجنيني: "يهدف المهرجان الذي يستمر لمدة شهر إلى تحقيق عدة أهداف تتوافق مع رؤية 2030م، ممثلة في تشجيع السياحة الداخلية وإيجاد نشاط اقتصادي للمشاركين، والتعريف بشجرة الغضا كرمز في المملكة والتشجيع على الاستزراع مع منح الشباب من الجنسين الفرصة للعمل أو للتعبير عن مواهبهم والتعريف بإمكانياتهم".