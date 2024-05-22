أجهزة ترجمة فورية بأكثر من 138 لغة.. متحدث "الجوازات": نسخر كافة الإمكانات لخدمة الحجاج

قال متحدث الجوازات الرائد ناصر العتيبي: الجوازات سخّرت كافة الإمكانات البشرية والتقنية في خدمة الحجاج، ولدينا أجهزة ترجمة فورية تضمّ أكثر من 138 لغة.
وأضاف: المنظومةُ تعطي أريحيّةً لجميع القادمين بوجود تطور رقمي وسرعة وسهولة في إنهاء الإجراءات، وهناك أجهزة ذات جودة عالية للتأكد من توفر الاشتراطات اللازمة، وهناك أجهزة للترجمة الفورية لمساعدة منسوبي الجوازات على إنهاء الإجراءات.
وأردف: بلا شكّ أن "الجوازات" تبدأ في الاستعداد مع نهاية موسم كل حج، للتسهيل على جميع الحجاج، وتم تقديم العديد من الدورات للمنسوبين ولتطبيق وتجويد تطبيق الأنظمة.
وتابع: هناك تعاون بين "الجوازات" وبقية الجهات المعنية الأخرى لتسهيل دخول الحجاج بالتصاريح الرسمية، وجميع الجهات هدفها واحد هو خدمة ضيوف الرحمن. وتمّ تسخير جميع الإمكانات لهذا الهدف، ونتعاون مع جميع القطاعات وفي جميع المنافذ، وهناك تناغم بين جميع الجهات الشريكة.
وقال المتحدث: تجاوزنا أكثرَ من 267 ألف حاج تمّ إنهاء إجراءات دخولهم إلى المملكة حتى الآن، ونرحل بجميع ضيوف الرحمن في المملكة ونتمنّى لهم طيب الإقامة والقبول وإتمام المناسك والعودة إلى الديار بسلام.