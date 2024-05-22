أجهزة ترجمة فورية بأكثر من 138 لغة.. متحدث "الجوازات": نسخر كافة الإمكانات لخدمة الحجاج

وأردف: بلا شكّ أن "الجوازات" تبدأ في الاستعداد مع نهاية موسم كل حج، للتسهيل على جميع الحجاج، وتم تقديم العديد من الدورات للمنسوبين ولتطبيق وتجويد تطبيق الأنظمة.