شاهد.. جامعة محمد بن فهد تتفق مع موسكو لإطلاق المركز العربي الروسي للعلوم والتربية

من جهته، قال رئيس الجامعة الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري إن إطلاق جامعة الأمير محمد بن فهد لهذه المبادرات العالمية يأتي انطلاقاً من توجيهات رئيس مجلس أمناء الجامعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز بأن تقوم الجامعة بدورها الفاعل لخدمة المجتمعات المحلية والعالمية وأن تكون أداة فاعلة في الإسهام في تحقيق رؤية ٢٠٣٠، وكذلك على المستوى العالمي في تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، مقدماً شكر الجامعة ومنسوبيها لسمّوه ولنائب رئيس مجلس الأمناء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز على متابعته لتحقيق هذه الأهداف.