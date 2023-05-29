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أكثر من 200 مليون مصلٍ ومصلية منذ غرة المحرم حتى غرة ذي القعدة بالمسجد النبوي

"السديس": تقديم الخدمات كافة لهم وتذليل كل المعوقات ليؤدوا عبادتهم بيسرٍ وسهولة
أكثر من 200 مليون مصلٍ ومصلية منذ غرة المحرم حتى غرة ذي القعدة بالمسجد النبوي
واس
واس

استقبلت أروقة المسجد النبوي وساحاته أكثر من 200 مليون مصلٍ ومصلية من بداية العام الهجري حتى غرة ذي القعدة لهذا العام.

وأوضح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ أن إجمالي عدد المصلين في المسجد النبوي منذ غرة شهر المحرم إلى غرة ذي القعدة بلغ أكثر 200 مليون مصلٍ ومصلية.

وذكر أن وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بتضافر جميع إدارتها قدمت كافة الخدمات للمصلين والزائرين وتذليل كل المعوقات لهم ليؤدوا عبادتهم بيسرٍ وسهولة.

ودعا الله -عزّ وجلّ- أن يجزي الحكومة خير الجزاء نظير ما يقدمونه لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، والرعاية الدائمة التي تجسّد اهتمام ولاة الأمر في تقديم أرقى الخدمات لزوّار وقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي.

المسجد النبوي
شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

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