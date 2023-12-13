"فرسان التعليم".. طلاب الطائف يحسمون الجولة الثانية على حساب أبناء العاصمة

ويشارك في البرنامج، الذي تشرف عليه وزارة التعليم، 64 طالبًا وطالبة، تم تقسيمهم إلى 16 فريقًا، يمثلون 16 إدارة تعليمية من مناطق المملكة، وتُقام المسابقة بنظام خروج المغلوب، ضمن منافسات وتحديات عبر 15 حلقة تلفزيونية، فيما يحصل الفائزون على جوائز مالية وعينية قيمة في نهاية البرنامج.