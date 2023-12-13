"فرسان التعليم".. طلاب الطائف يحسمون الجولة الثانية على حساب أبناء العاصمة

ابتسمت الجولة الثانية من مسابقة "فرسان التعليم" لفرسان الطائف، عندما تغلّبوا بنتيجة "63 ـ 44" على فرسان الرياض، ليتأهلوا لملاقاة فرسان الأحساء "أبطال الجولة الأولى"، ولم تتضح ملامح النتيجة إلا في الدقائق الأخيرة من السباق، الذي جرى بينهما مساء اليوم الأربعاء في مدينة الرياض.
وفي التفاصيل: عرض برنامج المسابقات على قنوات عين التعليمية، بشكل أسبوعي مساء الاثنين والأربعاء من كل أسبوع؛ لإثراء الجوانب المعرفية والتعليمية والثقافية الوطنية للطلاب والطالبات.
ويشارك في البرنامج، الذي تشرف عليه وزارة التعليم، 64 طالبًا وطالبة، تم تقسيمهم إلى 16 فريقًا، يمثلون 16 إدارة تعليمية من مناطق المملكة، وتُقام المسابقة بنظام خروج المغلوب، ضمن منافسات وتحديات عبر 15 حلقة تلفزيونية، فيما يحصل الفائزون على جوائز مالية وعينية قيمة في نهاية البرنامج.
وبعبارات التحدّي والثقة، دخل فرسان الرياض السباق، وضمّ فريقهم الطلاب: رائد الناصر، لميس الخطيب، عبدالله الناصري، وشيخة العبيد. على الجانب الآخر قابل فرسان الطائف التحدي بتحدٍّ مماثل، عندما أعلنوا أنهم قدموا إلى الرياض للفوز وليس لشيء آخر، وضمّ فريقهم الطلاب جمانة الثمالي، ريان الزايدي، أريام الزهراني، وفارس الشلوي.
وانطلق السباق بجولة "القدية" التي بدأت بتنافس شديد بين الفريقين اللذين أبديا تقاربًا في المستوى، إلى أن فشل فريق الرياض في الإجابة عن سؤالين: الأول عن اسم أول جامعة سعودية "أم القرى"، والثاني عن تخصص شركة "سار" "النقل"، في تحول السؤالين إلى فرسان الطائف الذين أجابوا عنهما، وانتهت نتيجة المرحلة بـ18 للطائف، و12 للرياض.
وفي جولة "نيوم" أبدى فرسان الرياض إصرارًا نوعيًّا على التعويض، وأجابوا عن جميع الأسئلة المطروحة عليهم، فيما تراجع مستوى فرسان الطائف قليلًا، ولم يتمكّنوا من الإجابة عن سؤال يتناول العام الذي ترأست فيه المملكة قمة العشرين في الرياض "2020م"، لتنتهي الجولة بنتيجة 12 للرياض مقابل 9 للطائف.
واستمرّ أداء الفريقين متقاربًا في جولة "العلا"، التي اشتملت على 4 أسئلة، بواقع سؤالين لكل فريق، وأجاب كل فريق عن سؤال، ولم يتمكّن من الإجابة عن السؤال الآخر، فكان التعادل سيد الموقف "10 ـ 10".
وحسمت جولة "روح السعودية" السباق لصالح فرسان الطائف، عندما تمكّنوا من التعرف على الصورتين المعروضتين قبل اكتمال ملامحهما "المسجد العائم، وبرج المياه في القصيم"، حصدوا 26 نقطة، فيما تمكّن فرسان الرياض من التعرف على صورة مدائن صالح فقط، ولم يتعرّفوا على الصورة الأخرى "قصر القشلة"، واكتفوا بـ10 نقاط، لينتهي اللقاء بفوز فرسان الطائف.
ويهدف سباق "فرسان التعليم" إلى تحفيز الطلبة على زيادة تحصيلهم العلمي والمعرفي، وإبراز قدراتهم ومهاراتهم، وتعزيز الانتماء الوطني، إضافة إلى التعريف بتراث ومعالم الوطن، وإبراز مشاريع المملكة التنموية.