قبل ساعات من الحسم الأمريكي.. لماذا يتم تحصين البيت الأبيض ومحال بالقرب منه؟

أظهرت صور ومقاطع فيديو نشرها العشرات من سكان العاصمة الأمريكية واشنطن ومحيطها على حساباتهم في مواقع التواصل، تحصين العديد من المتاجر والمطاعم وغيرها من محال قرب البيت الأبيض، تحسبًا من أعمال عنف قد ترافق إجراء الانتخابات الرئاسية غدًا الثلاثاء، وإعلان الفائز فيها.