هيئة النقل ترصد 31571 مخالفةً على أنشطة النقل البري خلال أغسطس

وأكدت أن نسبة الالتزام والامتثال العام لأنظمة النقل البري خلال الشهر الماضي أغسطس بلغت 91%؛ بينما سجلت نسبة أنظمة النقل البحري 99%، مضيفةً أن المخالفات المرصودة في أنشطة النقل تنوعت ما بين تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق، وتشغيل مركبة نقل دون بطاقة تشغيل، أو عدم وجود وثيقة نقل للبضاعة، إضافة إلى عدم مطابقة حواجز الحماية للشاحنة للمواصفات المطلوبة من الجهات المختصة، وكذلك عدم توفر الحد الأدنى من متطلبات السلامة المعتمدة.