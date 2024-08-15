هواوي تطلق أقوى العروض لمنح الطلاب فرصة امتلاك أفضل أجهزتها الجديدة والمبتكرة

تستعد الأسر في المملكة العربية السعودية هذه الأيام إلى تجهيز العديد من التحضيرات لأبنائهم وبناتهم الطلاب والطالبات من أجل العودة إلى المدارس، وهو ما يستلزم البحث عن أفضل الأجهزة بأسعار تنافسية مع الاهتمام بالجودة والكفاءة العالية لمساعدة الطلاب والطالبات على التحصيل والنجاح. ونحن في (سبق) من خلال متابعتنا للعروض الكثيرة في السوق السعودي، نؤكد بأن هواوي نجحت في تقديم أقوى العروض على أجهزتها الجديدة والمبتكرة، خاصة جهاز اللابتوب HUAWEI MateBook 14، و HUAWEIMatePad 11.5” S. وتبدأ عروض العودة إلى المدرسة من 15 أغسطس حتى 12 سبتمبر 2024.
إذا كان هناك جهاز لوحي مثالي للطلاب، فهو بلا شك جهاز هواويMatePad 11.5"S، لماذا؟ لأنه متعدد الاستخدامات بشكل لا يصدق، مما يوفر لك استخدام هذا الجهاز فقط طوال اليوم. كما يُعد MatePad11.5"S جهازًا مذهلًا لتدوين الملاحظات، فهو قادر على القيام بالعديد من المهام في وقت واحد، كما يحتوي على جميع الكتب المدرسية للدورة الدراسية، وحتى يمكن استخدامه كجهاز لعب ومسرح منزلي شخصي.
في قلب هذا الجهاز اللوحي الموجه للطلاب يوجد شاشة PaperMatteالجيل الجديد التي تشعرك تمامًا بأنه كالورق. تقلل شاشة PaperMatte بشكل كبير من التوهج وينبعث منها ضوءًا ناعمًا لطيفًا على العين، مما يوفر شاشة تشبه الورق. عند استخدام قلم هواوي M-Pencil (الجيل الثالث) مع جهاز هواوي MatePad 11.5"S، يوفر الجهاز اللوحي تجربة رسم وكتابة، كما يدعم هذا الجهاز اللوحي أيضًا لوحة مفاتيح هواوي المغناطيسية الذكية، التي يمكن فصلها وتدعم الإقتران المغناطيسي. لذا، يمكنك استخدام هذا الجهاز اللوحي حتى للقيام بالمهام المتعددة البسيطة. كما يتميّز جهاز هواوي MatePad11.5"S بتطبيق HUAWEI Notes، التطبيق المتخصص في اتخاذ الملاحظات المطور من هواوي.
لا تفوت خصم العودة إلى المدارس على جهاز هواوي MatePad 11.5”S، يمكنك الحصول عليه فقط بسعر 1599 ريال!
بالإضافة إلى ذلك، إذا قمت بشراء خدمة HUAWEI Care+ لمدة عامين بسعر 200 ريال، ستحصل على حماية شاملة لجهاز MatePad 11.5”S، كما تشمل هذه الخدمة على حمايتين ضد الحوادث، وضمان رسمي لمدة عامين، واستبدال البطارية مرة واحدة، ودعم برمجي مجاني مدى الحياة.
على الرغم من أن جهاز MatePad 11.5”S متعدد الاستخدامات إلى حد كبير، إلا أنه في بعض الأحيان عندما تحتاج إلى العمل علىمشاريعك، تحتاج إلى شيء أكثر قوة وكفاءة. لذا، كطالب، يجب أن يكون لديك أيضًا في مجموعة أدواتك حاسوب محمول قوي وفعّال مثلMateBook 14. يعتبر هذا الكمبيوتر المحمول عالي الأداء مزودًا بشاشة لمس OLED بدقة 2.8K. توفر هذه الشاشة معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ونطاق ألوان واسع، وحماية قوية للعين، مما يجعلها مثالية لساعات طويلة من التعلم ومشاهدة الأفلام واللعب.
تحت الغطاء، يأتي هواوي MateBook 14 مزودًا بمعالج Intel® Core™ Ultra 7 الجديد. يضمن هذا المعالج الرائد أداءً سلسًا للمهام المتعددة، سواء كنت تحضر دروسًا عبر الإنترنت أو تعمل على عروض تقديمية أو تقوم بحسابات في جداول البيانات. على الرغم من الأداء السريع الناري، يمكن لهذا الكمبيوتر المحمول تشغيل فيديو بدقة 1080 بكسل لمدة تصل إلى 19 ساعة متواصلة بفضل بطاريته الكبيرة بسعة 70 وات-ساعة.
يتميّز هواوي MateBook 14 أيضًا من حيث التصميم. كما ان إطار السبائك الألومنيومي الخفيف قوي ويمكنه تحمل المخاطر اليومية بينما يكون مرن بما يكفي لحمله، كما يأتي بلون أخضر مميّز يساعدك في التميز في بحر من الأجهزة المحمولة المشابهة.
هذا الصيف، يمكنك الحصول على هواوي MateBook 14 بسعر2799 ريال فقط. كما يمكنك الحصول على خدمة HUAWEI Care+ لمدة عامين مع جهاز MateBook 14 الجديد بسعر 200 ريال فقط، وستحصل على حمايتين ضد الحوادث، وضمان رسمي لمدة عام، واستبدال بطارية مرة واحدة، ويمكنك أيضًا الحصول على خدمة الحماية الشاملة من خلال PC Manager أو الاستفادة من الخدمات عن بُعد.
يمكنك الحصول على هذه الأجهزة من متجر هواوي عبر الإنترنت أو من خلال بعض المتاجر المختارة في المملكة العربية السعودية.