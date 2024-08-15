هواوي تطلق أقوى العروض لمنح الطلاب فرصة امتلاك أفضل أجهزتها الجديدة والمبتكرة

في قلب هذا الجهاز اللوحي الموجه للطلاب يوجد شاشة PaperMatteالجيل الجديد التي تشعرك تمامًا بأنه كالورق. تقلل شاشة PaperMatte بشكل كبير من التوهج وينبعث منها ضوءًا ناعمًا لطيفًا على العين، مما يوفر شاشة تشبه الورق. عند استخدام قلم هواوي M-Pencil (الجيل الثالث) مع جهاز هواوي MatePad 11.5"S، يوفر الجهاز اللوحي تجربة رسم وكتابة، كما يدعم هذا الجهاز اللوحي أيضًا لوحة مفاتيح هواوي المغناطيسية الذكية، التي يمكن فصلها وتدعم الإقتران المغناطيسي. لذا، يمكنك استخدام هذا الجهاز اللوحي حتى للقيام بالمهام المتعددة البسيطة. كما يتميّز جهاز هواوي MatePad11.5"S بتطبيق HUAWEI Notes، التطبيق المتخصص في اتخاذ الملاحظات المطور من هواوي.