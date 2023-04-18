تحت شعار "العطاء".. "إثراء" يزيد بهجة العيد بباقة من الفعاليات والعروض المسرحية

ويقدم المركز لزوّاره فرصة التقاط الصور مع الأقارب والأصدقاء ممن تفصل بينهم مسافات، حيث تجتمع صورهم في مكان واحد وصولاً إلى لوحة فنّية بإطار مجتمعي، وستتيح فعاليات أخرى التنقل بعربة تحوي ألعاباً وكتباً شيّقة، إذ سيجد الزائر ضالته في كافة أرجاء المركز فيما ينثر متحف الطفل مجموعة من الفعاليات لتكسو فرحة العيد بملامح الإبداع من خلال أنشطة عائلية وورش عمل وتحديات جماعية يحصل مقابلها المشارك على هدايا العيد المصنوعة يدوياً، وضمن ذلك سيأخذ "إثراء" زوّاره برحلة كنافذة يطل بها الزائر على كافة الفعاليات حيث يتشاركون البهجة بـ"حكايا العيد"، مع إمكانية مشاهدة الأداء المسرحي الأكثر دهشة "حديقة إيرث للديناصورات" على مسرح معرض الطاقة في "إثراء".