تفاعلاً مع "سبق".. أمانة جدة: جولات رقابية لمتابعة نشاط الورش المخالفة بحي المروة

وقال مدير عام الإعلام والاتصال المؤسسي بالأمانة محمد بن عبيد اليامي أنه بحسب إفادة الجهة المعنية فإن الجولات الرقابية لمتابعة نشاط الورش المخالفة بالمحلات التجارية تتم بشكل يومي ومستمر، وفيما يخص العمالة المخالفة يتم التنسيق مع الجهة المعنية (الجهات الأمنية) من قبل القسم المختص ببلدية المطار الفرعية أثناء الحملات التي تتم من قبلهم إنفاذاً لتوجيه محافظ جدة.