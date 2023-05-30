تفاعلاً مع "سبق".. أمانة جدة: جولات رقابية لمتابعة نشاط الورش المخالفة بحي المروة

تفاعلت أمانة محافظة جدة مع الخبر الذي نشرته سبق تحت عنوان: "سكان بمروة جدة يشتكون من تكدس السيارات والتشوه البصري".
وقال مدير عام الإعلام والاتصال المؤسسي بالأمانة محمد بن عبيد اليامي أنه بحسب إفادة الجهة المعنية فإن الجولات الرقابية لمتابعة نشاط الورش المخالفة بالمحلات التجارية تتم بشكل يومي ومستمر، وفيما يخص العمالة المخالفة يتم التنسيق مع الجهة المعنية (الجهات الأمنية) من قبل القسم المختص ببلدية المطار الفرعية أثناء الحملات التي تتم من قبلهم إنفاذاً لتوجيه محافظ جدة.
وأضاف اليامي: أما فيما يخص الحدائق فإن الموقع المشار إليه بالخبر يحتوي على أربع حدائق منسقة ويتم الري والصيانة وأعمال النظافة لها وفقاً للخطط التشغيلية بصفة دورية ومنتظمة.
وتواصل أمانة محافظة جدة جهودها لمعالجة جميع عناصر التشوه البصري ضمن مستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الرامية إلى رفع مستوى جودة الحياة وفقاً لرؤية السعودية 2030 عن طريق طرح وتشغيل مشروع دعم البلديات الفرعية في معالجة التشوه البصري بمدينة جدة.
وتابع اليامي: فيما يخص مطالب السكان في إنشاء مراكز الخدمات نفيدكم بأن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أصدرت لائحة محلات إصلاح الميكانيكا والكهرباء والسمكرة ودهان السيارات الموجودة في منصة بلدي
وختم: وكما ورد في لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة بالمخططات المعتمدة داخل المدينة فيسمح ببعض أنشطة إصلاح السيارات من خلال محطة وقود فئة (ج) بمساحة 3000م2 (تشحيم وتغيير زيوت -ميكانيكا خفيفة - كهرباء سيارات - بيع وإصلاح إطارات)، ومحطة وقود فئة (د) بمساحة 2000م2 (تشحيم وتغيير زيوت - كهرباء سيارات - بيع وإصلاح إطارات).