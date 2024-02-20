تنظيم جلسة بعنوان "دور الإعلام الحيوي في الأزمات" ضمن المنتدى السعودي للإعلام

أُقيمت اليوم ضمن أعمال المنتدى السعودي للإعلام 2024 بنسخته الثالثة، الذي تنظمه هيئة الإذاعة والتلفزيون بالتعاون مع هيئة الصحفيين السعوديين في الرياض خلال الفترة من 20 إلى 21 فبراير 2024م، جلسة حوارية بعنوان "الإعلام في الأزمات.. الدور والتأثير المتبادل"، أدارها الإعلامي وليد الخنفور، وشارك فيها كل من رئيس تحرير صحيفة "عرب نيوز" فيصل عباس، ومحرر الشؤون الدفاعية والخارجية في صحيفة ذا تليجراف كون كوغيلن، والرئيس التنفيذي لشركة فاروس للاستشارات الإستراتيجية نورمان رول.
وتحدث المشاركون خلال الجلسة عن دور الإعلام وأهميته في تغطية الأزمات ومواجهتها، مشيرين إلى أن الإعلام يتحمل مسؤولية كبيرة في التقصي عن الحقائق والحصول على المعلومات من مصادر موثوقة في أثناء الأزمات، حيث يتخذها البعض فرصةً للتضليل ونشر الشائعات.
وسلط المشاركون الضوء على التحديات التي تواجه الإعلام أثناء الأزمات، التي تتمثل في صعوبة سرعة نشر الخبر مع التأكد من تحري الدقة في النقل ومراعاة المسؤولية المهنية، مستعرضين التأثير السلبي لتقنيات الذكاء الاصطناعي في تزييف الحقائق الذي قد يسهم في تأجيج الرأي العام وهو ما يتنافى مع مبادئ الإعلام وأخلاقياته، مشددين على ضرورة توعية المتلقين وخاصةً الشباب بأهمية التأكد من صحة الوقائع وكشف الأخبار الخاطئة وتلقي المعلومات من مصادر متعددة ذات مصداقية.
ونوّه المتحدثون بدور المنتدى السعودي للإعلام في تحسين المنظومة الإعلامية، حيث تمثّل منصة رائدة للحوار تجمع المتخصصين تحت سقف واحد للتفاعل مع أصحاب الخبرة والتعرف على أحدث الاتجاهات والممارسات الإعلامية، مشيدين بمبادرة الموسوعة السعودية "سعوديبيديا" التي أطلقتها وزارة الإعلام؛ بهدف توفير مرجع معرفي عن المملكة يسهم في تعزيز ونشر المعلومة الموثوقة وفق أفضل الممارسات بعدة لغات.