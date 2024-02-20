تنظيم جلسة بعنوان "دور الإعلام الحيوي في الأزمات" ضمن المنتدى السعودي للإعلام

وسلط المشاركون الضوء على التحديات التي تواجه الإعلام أثناء الأزمات، التي تتمثل في صعوبة سرعة نشر الخبر مع التأكد من تحري الدقة في النقل ومراعاة المسؤولية المهنية، مستعرضين التأثير السلبي لتقنيات الذكاء الاصطناعي في تزييف الحقائق الذي قد يسهم في تأجيج الرأي العام وهو ما يتنافى مع مبادئ الإعلام وأخلاقياته، مشددين على ضرورة توعية المتلقين وخاصةً الشباب بأهمية التأكد من صحة الوقائع وكشف الأخبار الخاطئة وتلقي المعلومات من مصادر متعددة ذات مصداقية.