جازان.. مطالبات بفتح سد وادي وساع بغرض تفادي مخاطر مفيضه

وقال الأهالي: التحذيرات من الأمطار تدعونا إلى مطالبة وزارة البيئة والمياه والزراعة بفتح سد وادي وساع وتخفيض منسوبه؛ لكونه حاليًا مرتفعًا جدًا وعلى حافة المفيض، وحتى لا يكون لمفيضه تأثير على الطرقات والسكان والمزارع عند هطول أمطار غزيرة.