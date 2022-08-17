جازان.. مطالبات بفتح سد وادي وساع بغرض تفادي مخاطر مفيضه

طالب عدد من سكان محافظات هروب وصبيا بفتح سد وادي وساع أحد أودية محافظة هروب المتوسطة قبل اتساع رقعة الأمطار، حيث بدأ السد بالمفيض بشكل خفيف منذ الأسبوع الماضي.
وقال الأهالي: التحذيرات من الأمطار تدعونا إلى مطالبة وزارة البيئة والمياه والزراعة بفتح سد وادي وساع وتخفيض منسوبه؛ لكونه حاليًا مرتفعًا جدًا وعلى حافة المفيض، وحتى لا يكون لمفيضه تأثير على الطرقات والسكان والمزارع عند هطول أمطار غزيرة.
وأشاروا إلى أنه يعبر محافظتي هروب وصبيا ويمر بطرق القرى والهجر، ويرتبط بمسار وادي شهدان ووعال، حيث تتجاوز الأودية عشرات الكيلو مترات حتى قرى غرب محافظة ومركز قوز الجعافرة.