المملكة تشارك في الاجتماع الثالث للجنة الوزارية للأمن السيبراني الخليجي وتعتمد استراتيجية جديدة

شاركت المملكة العربية السعودية، ممثلة بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني، في الاجتماع الثالث للجنة الوزارية للأمن السيبراني لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي عُقد في الدوحة، قطر. حضر الاجتماع رؤساء الجهات المختصة في الأمن السيبراني من دول المجلس، إضافة إلى الأمين العام لمجلس التعاون الأستاذ جاسم بن محمد البديوي.