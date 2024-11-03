المملكة تشارك في الاجتماع الثالث للجنة الوزارية للأمن السيبراني الخليجي وتعتمد استراتيجية جديدة

شاركت المملكة العربية السعودية، ممثلة بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني، في الاجتماع الثالث للجنة الوزارية للأمن السيبراني لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي عُقد في الدوحة، قطر. حضر الاجتماع رؤساء الجهات المختصة في الأمن السيبراني من دول المجلس، إضافة إلى الأمين العام لمجلس التعاون الأستاذ جاسم بن محمد البديوي.
ترأس وفد المملكة معالي محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد بن محمد المزيد. وأقرت اللجنة الوزارية خلال الاجتماع "الاستراتيجية الخليجية للأمن السيبراني"، كما وافقت على إطلاق "منصة مشاركة معلومات التهديدات السيبرانية بدول المجلس"، وهي مبادرة قادت المملكة جهود تنفيذها بالتعاون مع الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت) ومؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني.
وناقشت اللجنة الوزارية أوراق العمل المقدمة من دول مجلس التعاون، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني على المستوى الخليجي. وتضمنت المناقشات أهمية استمرار تنفيذ التمارين السيبرانية المشتركة بين دول المجلس لتعزيز الجاهزية وتبادل الخبرات والتجارب.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوزارية للأمن السيبراني في مجلس التعاون تأسست عام 2022، وتعقد اجتماعات سنوية على مستوى وزراء الأمن السيبراني بدول المجلس. وتهدف اللجنة إلى تهيئة فضاء سيبراني آمن لدول الخليج، ومواءمة الجهود، وتعزيز التنسيق والتعاون في مجال الأمن السيبراني، إضافة إلى حماية مصالح دول المجلس في المحافل الدولية ذات الصلة.