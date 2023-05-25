هل تستثني "التعليم" مكة وتقدّم موعد الاختبارات النهائية التي تتزامن مع موسم الحج؟

أصبح تقديم موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث بمدارس العاصمة المقدسة عن موعدها الأصلي، والمقرر أن تنتهي في الرابع من شهر ذي الحجة؛ مسألة عاجلة في ظل توافد أعداد الحجاج إلى مكة المكرمة خلال هذه الأيام التي تسبق الموسم.
واعتبر عدد من أولياء أمور الطلاب والطالبات بمكة المكرمة أن تقديم موعد الاختبارات النهائية في مدارس العاصمة المقدسة عن موعدها الأصلي يرتبط بما تشهده من توافد أعداد الحجاج والزوار خلال هذه الفترة التي تسبق موسم الحج.
وأشاروا إلى أن ذلك سيسهم في انسيابية الحركة المرورية في بعض الأحياء خاصةً القريبة من المسجد الحرام، والتي تكتظ بالفنادق، ويرتادها الزوّار على مدار الساعة.
ويبقى السؤال الذي ينتظر الأهالي الإجابة عنه: هل تستثني وزارة التعليم مدينة مكة المكرمة هذا العام وتقدّم موعد اختبارات الفصل الدراسي الثالث عن موعدها الأصلي؟ سعيًا لتخفيف الزحام في العاصمة المقدسة، والتي تتزين هذه الأيام لاحتضان حجاج بيت الله الحرام.