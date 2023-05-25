هل تستثني "التعليم" مكة وتقدّم موعد الاختبارات النهائية التي تتزامن مع موسم الحج؟

أصبح تقديم موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث بمدارس العاصمة المقدسة عن موعدها الأصلي، والمقرر أن تنتهي في الرابع من شهر ذي الحجة؛ مسألة عاجلة في ظل توافد أعداد الحجاج إلى مكة المكرمة خلال هذه الأيام التي تسبق الموسم.