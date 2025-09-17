رسميًا.. هيئة التراث السعودية تفوز بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي عن مبادرة “المكتشف الصغير”

ويهدف برنامج “المكتشف الصغير” إلى إشراك الأطفال واليافعين في تجارب عملية للتنقيب الأثري، وتزويدهم بمفاهيم علمية وقيم مرتبطة بالحفاظ على التراث الوطني. وتتوزع فعالياته بين محطات تعليمية متنوعة، منها “حكاية المكتشف الصغير” وهي سينما تفاعلية، و”أكاديمية المكتشف الصغير” للتعرف على القطع الأثرية وأدوات التنقيب، إضافة إلى “محاكاة التنقيب” التي تقدم تجربة ميدانية مبسطة، و”محترف الآثار” المخصص للرسم باستخدام الأجهزة اللوحية، إلى جانب منطقة “العب وتعلّم” التي تمزج بين الترفيه والمعرفة التراثية.