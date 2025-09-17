رسميًا.. هيئة التراث السعودية تفوز بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي عن مبادرة “المكتشف الصغير”

في إنجاز جديد، فازت هيئة التراث بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي لفئة أفضل عمل اتصالي يستهدف الأطفال واليافعين، وذلك عن مبادرة “المكتشف الصغير” التي تنظمها لتعريف النشء بعلم الآثار من خلال برامج تعليمية وتفاعلية.
وتسلّمت الهيئة الجائزة خلال الحفل الذي أقيم الخميس الماضي في مركز إكسبو الشارقة، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسط مشاركة واسعة من مؤسسات إقليمية ودولية.
ويهدف برنامج “المكتشف الصغير” إلى إشراك الأطفال واليافعين في تجارب عملية للتنقيب الأثري، وتزويدهم بمفاهيم علمية وقيم مرتبطة بالحفاظ على التراث الوطني. وتتوزع فعالياته بين محطات تعليمية متنوعة، منها “حكاية المكتشف الصغير” وهي سينما تفاعلية، و”أكاديمية المكتشف الصغير” للتعرف على القطع الأثرية وأدوات التنقيب، إضافة إلى “محاكاة التنقيب” التي تقدم تجربة ميدانية مبسطة، و”محترف الآثار” المخصص للرسم باستخدام الأجهزة اللوحية، إلى جانب منطقة “العب وتعلّم” التي تمزج بين الترفيه والمعرفة التراثية.
ويأتي هذا التتويج بعد منافسة قوية شارك فيها أكثر من 2,600 ملف من 37 دولة، تأهل منها 74 مرشحًا في 23 فئة رئيسية، ما يعكس مكانة المبادرة وقوة محتواها.
وبهذا الفوز، رفعت هيئة التراث رصيدها إلى خمس جوائز خلال العام الجاري، بينها أربع عالمية وجائزة إقليمية، من أبرزها جائزتا Better Future - London العالمية للتصميم عن منتجات “بيت الحرفيين” في أملج ومعرض “بنان”، إضافة إلى جائزتي MUSE Creative Awards عن المهرجان الدولي للألعاب الشعبية وفعالية اليوم العالمي للتراث.