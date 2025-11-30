طفل سكري يُطلق مبادرة وطنية لرفع الوعي داخل المدارس وتأمين البيئة المدرسية

ويسعى نواف، من خلال مبادرته، إلى توسيع نطاق الأثر ونقل التجربة إلى مدارس أخرى، معربًا عن أمله في أن تعتمد وزارة التعليم هذا النموذج وتعمّمه على مدارس المملكة، موجهًا شكره لإدارة المدرسة ومعلميه على دعمهم المعنوي لمبادرته.