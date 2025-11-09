بالفيديو ..ليلة سعودية وحفل مهيب .. الدرعية تستقبل ضيوف المملكة المشاركين في اجتماعات السياحة العالمية

في أجواء استثنائية غلبت عليها الأصالة والعراقة، تحوّلت الدرعية مساء أمس السبت 17 جمادى الثاني 1447 الموافق 8 نوفمبر 2025 إلى لوحة فنية نابضة بالحياة، جمعت بين التاريخ العريق والحداثة المبهرة، وهي تستقبل ضيوف المملكة المشاركين في الدورة الـ26 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة في حفل سعودي مهيب حمل بصمة الضيافة والتراث.