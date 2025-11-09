بالفيديو ..ليلة سعودية وحفل مهيب .. الدرعية تستقبل ضيوف المملكة المشاركين في اجتماعات السياحة العالمية
في أجواء استثنائية غلبت عليها الأصالة والعراقة، تحوّلت الدرعية مساء أمس السبت 17 جمادى الثاني 1447 الموافق 8 نوفمبر 2025 إلى لوحة فنية نابضة بالحياة، جمعت بين التاريخ العريق والحداثة المبهرة، وهي تستقبل ضيوف المملكة المشاركين في الدورة الـ26 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة في حفل سعودي مهيب حمل بصمة الضيافة والتراث.
وشهدت ليلة الدرعية حضوراً دولياً لافتاً ضمّ أكثر من 100 وزير سياحة وقرابة 160 وفداً رسمياً يمثلون 159 دولة عضواً في المنظمة، إلى جانب أكثر من 100 خبير وقائد من القطاع الخاص والمنظمات الدولية، في حدث يعكس مكانة المملكة المتصاعدة في قيادة مستقبل السياحة العالمية.
تزيّنت الدرعية التاريخية بأضوائها وعمارتها النجدية الفريدة، حيث استُقبل الضيوف بحفاوة سعودية أصيلة، واصطف أبناء وبنات الوطن في أروقة الموقع لاستقبال المشاركين بالترحيب والابتسامة، وسط عروض موسيقية وثقافية عكست غنى التراث السعودي وتنوعه بين مناطق المملكة.
وتخللت الأمسية فقرات استعراضية أعادت الحضور إلى ماضي الدرعية المجيد، مهد الدولة السعودية الأولى، في مشهد يرمز إلى تجذر الهوية السعودية واستمرارية رسالتها الحضارية. كما استمتع الضيوف بتجارب تذوق مميزة من المأكولات المحلية، مع عروض ضوئية ثلاثية الأبعاد أبرزت تاريخ المملكة ورؤيتها المستقبلية.
وأشاد وزراء السياحة والمسؤولون الدوليون بما لمسوه من تنظيم وإبهار، مؤكدين أن المملكة قدمت نموذجاً فريداً في الدمج بين الأصالة والابتكار، وجعلت من السياحة جسراً للتواصل الثقافي بين شعوب العالم.
وتأتي هذه الليلة ضمن فعاليات استضافة السعودية للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، التي تُعد من أكبر الأحداث السياحية على مستوى العالم، وتُبرز دور المملكة الرائد في صياغة #مستقبل_السياحة العالمي تحت مظلة رؤية السعودية 2030.