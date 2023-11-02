هيئة تطوير مكة تستعرض سبلَ تحفيز مشاركة القطاع الخاص في المشاريع التنموية بالمنطقة

عقدت هيئةُ تطوير منطقة مكة المكرمة، ورشةَ عمل عن مشروع الاستراتيجية الاستثمارية لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في المشاريع التنموية بمنطقة مكة المكرمة، بمشاركة أكثر من "15" جهة في القطاعين الحكومي والخاص.
وهدفت الورشة، التي عُقدت في محافظة جدة، إلى التعريف بنطاق عمل المشروع الذي يتضمّن ثلاثة مسارات؛ وهي: إعداد الاستراتيجية الاستثمارية لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في المشاريع التنموية، والمسار الثاني تحديث الرؤية التطويرية للطريق السياحي بمنطقة مكة المكرمة، وهدف المسار الثالث إلى إعداد الرؤية التطويرية للمحور الساحلي بمنطقة مكة المكرمة.
واستعرض المشاركون في ورشة العمل نبذةً عن المحافظات الطرفية الـ"14" بالمنطقة، ومقارنتها بالمدن الكبرى "مكة وجدة والطائف" في المنطقة، والتعريف بنطاق عمل الأمانات الثلاثة "العاصمة المقدسة، جدة، الطائف" في المحافظات الطرفية، وكذلك التعريف بالقطاعات المستهدفة باستراتيجية تطوير منطقة مكة المكرمة ومبادرتها المقترحة.
كما سلّطت الورشةُ الضوءَ حول أهمّ النماذج التشاركية مع القطاع الخاص، وأهمّ التجارب التشاركية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ومناقشة أهم التحدّيات التنموية والتنظيمية والإدارية بالمنطقة.