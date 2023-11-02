هيئة تطوير مكة تستعرض سبلَ تحفيز مشاركة القطاع الخاص في المشاريع التنموية بالمنطقة

وهدفت الورشة، التي عُقدت في محافظة جدة، إلى التعريف بنطاق عمل المشروع الذي يتضمّن ثلاثة مسارات؛ وهي: إعداد الاستراتيجية الاستثمارية لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في المشاريع التنموية، والمسار الثاني تحديث الرؤية التطويرية للطريق السياحي بمنطقة مكة المكرمة، وهدف المسار الثالث إلى إعداد الرؤية التطويرية للمحور الساحلي بمنطقة مكة المكرمة.