برعاية أمير الرياض .. استكمال الاستعدادات لانطلاق "موسم شتاء مرات 6"

ويشمل الموسم مجموعة واسعة من الفعاليات التي تجمع بين الترفيه والفنون والتراث، من أبرزها معرض التسوق المقام في صالة عمر البليهد، ومعرض فناني الرياض الذي يستضيف نخبة من الفنانين التشكيليين في صالة محمد السليم للفنون التشكيلية بساحة البوليفارد، إلى جانب منطقة المسرح والقرية الحجازية ومنطقة الألعاب وفعاليات جادة البوليفارد التي تقدم عروضًا فنية وثقافية يومية.