برعاية أمير الرياض .. استكمال الاستعدادات لانطلاق "موسم شتاء مرات 6"

في خطوة لافتة، وتحت رعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، استكملت محافظة مرات استعداداتها لانطلاق موسم شتاء مرات في نسخته السادسة، الذي تنظمه جمعية التنمية بالمحافظة، ويقام في مركز التنمية الحضاري على طريق الملك عبدالعزيز ومنطقة البوليفارد.
وأشرف محافظ مرات سند بن عماش آل حفيظ، رئيس اللجنة العليا المنظمة، على أعمال التجهيز، مقدمًا شكره وتقديره لأمير منطقة الرياض على رعايته للموسم، وموجهًا الجهات الحكومية والخدمية ببذل أقصى الجهود لتقديم خدمات متميزة لزوار المحافظة خلال أيام المهرجان.
وينطلق الموسم يوم الجمعة الثلاثين من شهر جمادى الأولى عام 1447هـ، الموافق الحادي والعشرين من نوفمبر 2025م، ويستمر حتى الجمعة السابع من جمادى الآخرة الموافق الثامن والعشرين من الشهر نفسه.
ويشارك في التنظيم عدد من الجهات الرسمية والأهلية، من بينها بلدية محافظة مرات، ومكتب البيئة والزراعة والمياه، ومستشفى المحافظة، إضافة إلى القطاعات الأمنية والقطاع غير الربحي وفرق المتطوعين.
وعقد مجلس إدارة جمعية التنمية عدة اجتماعات مبكرة لضمان جاهزية المواقع وتنسيق الجهود بما يعزز حضور الموسم كوجهة سياحية وترفيهية بارزة في منطقة الرياض.
ويشمل الموسم مجموعة واسعة من الفعاليات التي تجمع بين الترفيه والفنون والتراث، من أبرزها معرض التسوق المقام في صالة عمر البليهد، ومعرض فناني الرياض الذي يستضيف نخبة من الفنانين التشكيليين في صالة محمد السليم للفنون التشكيلية بساحة البوليفارد، إلى جانب منطقة المسرح والقرية الحجازية ومنطقة الألعاب وفعاليات جادة البوليفارد التي تقدم عروضًا فنية وثقافية يومية.
وأوضح رئيس جمعية التنمية عبدالله المجلي أن النسخة السادسة من موسم شتاء مرات تشرفت برعاية سمو أمير منطقة الرياض، وشهدت إقبالًا كبيرًا من المشاركين تجاوز مئات العارضين والفنانين والأسر المنتجة، مؤكدًا أن هذه النسخة ستكون امتدادًا لنجاح مواسم "شتاء السعودية" وستسهم في تعزيز السياحة المحلية ودعم الأنشطة الاقتصادية بالمحافظة.
وأكدت اللجنة المنظمة حرصها على توفير بيئة آمنة وخدمات متكاملة للزوار، من خلال التنسيق مع الجهات الأمنية والصحية، وتوفير مرافق متكاملة ومواقف كافية، إلى جانب برامج متنوعة تلائم جميع الفئات العمرية وتبرز الطابع التراثي والاجتماعي للمحافظة.
تقع محافظة مرات شمال غرب منطقة الرياض، وتُعد من المحافظات التاريخية العريقة التي تمتاز بموقعها الجغرافي المميز على طريق الحجاز القديم، وتتميز بطبيعتها الزراعية وتراثها الغني بالقصور القديمة والعيون الجارية. كما تشتهر بكرم أهلها وتنوع أنشطتها الثقافية والاجتماعية، مما جعلها وجهة جاذبة للزوار في مواسم الشتاء.
ويُعد موسم شتاء مرات أحد أبرز الفعاليات السنوية في المحافظة، إذ انطلق لأول مرة قبل عدة أعوام وحقق حضورًا متزايدًا في كل نسخة بفضل تنوع برامجه وتعاون الجهات المشاركة، ليصبح اليوم من المواسم البارزة في منطقة الرياض التي تعكس روح المجتمع المحلي وتحتفي بتراثه وثقافته.