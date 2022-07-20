وزير الخارجية يلتقي نظيره الكوري ويعقدان جلسة مباحثات رسمية

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية كوريا بارك جين، في مقر وزارة الخارجية الكورية.
وعقد الوزيران جلسة مباحثات رسمية، شهدت استعراض أوجه العلاقات بين المملكة وكوريا، وسبل تعزيزها وتطويرها في مجالات التعاون كافة، بالإضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وقد أقام وزير خارجية كوريا مأدبة غداء؛ تكريماً لوزير الخارجية والوفد المرافق له.
وحضر جلسة المباحثات ومأدبة الغداء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوريا سامي السدحان، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.