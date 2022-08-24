تطبيق "مستر مندوب" يغلق جولته الاستثمارية بأسرع اكتتاب يكتمل في تاريخ التمويل الجماعي بالمملكة

وكان "مستر مندوب" قد حقق نموًّا يتجاوز نسبة 500% منذ بداية عام ٢٠٢٢، ويستحوذ على حصة سوقية من إجمالي عدد طلبات التوصيل بالمملكة الذي بلغ عددها ٢٦ مليون طلب في عام ٢٠٢٠، حسب إحصاءات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.. وتشير إلى أنه في منتصف عام 2020م تجاوز إجمالي قيمة طلبات التوصيل عبر التطبيقات، حاجز الملياريْ ريال سعودي منذ بداية جائحة كورونا في شهر مارس 2020؛ حيث بلغ إجمالي الطلبات 26 مليون طلب، بزيادة وصلت إلى 250%، عقب أن أدت الجائحة إلى تراجع أداء سوق خدمات الطعام؛ مما كان له تأثير إيجابي على سوق توصيل الطعام عبر المنصات الإلكترونية بتضاعف قيمة الحصة السوقية له.