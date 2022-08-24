تطبيق "مستر مندوب" يغلق جولته الاستثمارية بأسرع اكتتاب يكتمل في تاريخ التمويل الجماعي بالمملكة

خلال الساعة الأولى وبثقة 173 مساهمًا وما يزيد على 7 آلاف مشاهدة، نجح تطبيق "مستر مندوب" لتوصيل الطلبات، في إغلاق الجولة التمويلية الثانية له على منصة "إمكان" العربية للتمويل الجماعي.. وتُعتبر هذه أسرع فرصة يتم إغلاقها من خلال منصات التمويل الجماعي، والتي تمت خلال ساعة واحدة فقط.
وكان "مستر مندوب" قد حقق نموًّا يتجاوز نسبة 500% منذ بداية عام ٢٠٢٢، ويستحوذ على حصة سوقية من إجمالي عدد طلبات التوصيل بالمملكة الذي بلغ عددها ٢٦ مليون طلب في عام ٢٠٢٠، حسب إحصاءات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.. وتشير إلى أنه في منتصف عام 2020م تجاوز إجمالي قيمة طلبات التوصيل عبر التطبيقات، حاجز الملياريْ ريال سعودي منذ بداية جائحة كورونا في شهر مارس 2020؛ حيث بلغ إجمالي الطلبات 26 مليون طلب، بزيادة وصلت إلى 250%، عقب أن أدت الجائحة إلى تراجع أداء سوق خدمات الطعام؛ مما كان له تأثير إيجابي على سوق توصيل الطعام عبر المنصات الإلكترونية بتضاعف قيمة الحصة السوقية له.
ويُعد تطبيق "مستر مندوب" الرائد في مجال توصيل كل شيء والتطبيق الأول في المملكة كتطبيق (سوبر آب)، ويسعى إلى توفير تجربة توصيل فريدة من نوعها؛ حيث يتضمن أكثر من ست خدمات متنوعة تناسب جميع احتياجات المستخدم حيث لا يركز فقط على المطاعم بل يستطيع أي مستخدم الطلب من أي متجر في المملكة سواءً سوبر ماركت أو صيدليات أو مطاعم أو مستلزمات الرحلات وغيرها.
وقد حقق "مستر مندوب" نموًّا بنسبة 500% منذ بداية عام 2022 حتى الآن، وهذا ما أكده الشريك المؤسس الأستاذ حمود الغصن؛ أن نسبة النمو التي وصل إليها التطبيق تعود إلى توظيف التقنية والعمل على خدمات مستحدثة واستراتيجيات مدروسة؛ لدعم المتاجر وقطاع المطاعم ومساعدتها بالتحول الرقمي.
ويسعى "مستر مندوب" إلى تحقيق رؤية 2030، والمساهمة في رفع الناتج المحلي، ويحرص على تقديم أسعار تنافسية؛ بهدف تلبية طلبات العميل بسعر مطابق لسعر المتجر دون أي زيادة على المنيو.
وقد ساهم تطبيق "مستر مندوب" في تحقيق العمل التشاركي، وتطوير تجربة المستخدمين، وتلبية احتياجاتهم وتحقيقها بشكل سريع وفعال؛ حتى أصبح علامة تجارية مميزة في مجال تطبيقات التوصيل.
وأعرب الأستاذ حمود الغصن عن كامل اعتزازه بقصة نجاح "مستر مندوب"؛ كونه تطبيقًا وطنيًّا بطاقم عمل سعودي، سعى إلى تأسيسه وتطويره وفق معايير عالية تجمع بين الجودة والسرعة والأسعار التنافسية.