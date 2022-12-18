القيادة تهنئ رئيس جمهورية النيجر بذكرى يوم الجمهورية لبلاده

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للرئيس محمد بازوم، رئيس جمهورية النيجر بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.