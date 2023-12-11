اليوم الـ14 لمهرجان الملك عبدالعزيز يشهد 12 شوطاً نهائياً للمحليين وأكثر من 100 صقر

وفاز الصقّار عمر بن عبدالعزيز التويم بكأس الملك عبدالعزيز عن شوط فئة جير تبع قرناس مُلاك مفتوح عبر الصقر (GP)، وجاء ثانياً فيصل بن محمد العقيلي، وفي المركز الثالث عبدالله بن محمد العجمي، وحقق الصقّار عبدالله بن فهد الهدار كأس الملك عبدالعزيز عن شوط فئة جير تبع فرخ مُلاك بالصقر (هتاش)، وحلَّ بعده كل من؛ ظافر بن سالم المري، وفراس بن بدر الشمري، فيما حصد الصقّار فهد بن محمد الدوسري كأس الملك عبدالعزيز عن شوط فئة جير تبع قرناس مُلاك بصقره (FM1)، تلاه سليمان بن سالم الشمري، ثم عبدالعزيز بن سفر العتيبي.