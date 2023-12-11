اليوم الـ14 لمهرجان الملك عبدالعزيز يشهد 12 شوطاً نهائياً للمحليين وأكثر من 100 صقر

أقيم اليوم، 12 شوطاً من الأشواط النهائية لمسابقة الملواح للمحليين تحت اسم (كأس الملك عبدالعزيز)، تم تخصيصها للصقّارين المحترفين والمُلاك والمُلاك المفتوح، بمشاركة أكثر من مئة صقر، وذلك في اليوم الرابع عشر من مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2023؛ الذي يُنظمه نادي الصقور السعودي بمقره في ملهم (شمال مدينة الرياض).
وتمكن الصقّار أمين بن عبدالله الملاح من تحقيق كأس الملك عبدالعزيز لشوط فئة جير شاهين فرخ محترفين من خلال الصقر (ذا لاين)، محققاً المركزين الأول والثالث، وجاء برغش بن محمد المنصوري ثانياً، وعاد الملاح لينال كأس الملك عبدالعزيز لشوط فئة شاهين قرناس محترفين بصقره (التعاون)، محققاً المرتبتين الأولى والثانية، وحلَّ المنصوري ثالثاً، فيما فاز الصقّار سهيل بن ماجد الدوسري بكأس الملك عبدالعزيز لشوط فئة جير شاهين فرخ مُلاك مفتوح بالصقر (S97)، تلاه ثقل بن هجرس الدوسري، ثم فيصل بن مقحم القحطاني.
واقتنص الصقّار فيصل بن مقحم القحطاني كأس الملك عبدالعزيز عن شوط فئة شاهين قرناس مُلاك مفتوح بالصقر (اروقيت)، وجاء بعده على الترتيب رغد بن خالد القريني، وثقل بن هجرس الدوسري، وحصد الصقّار راشد بن رميزان آل عفيص كأس الملك عبدالعزيز عن شوط فئة جير شاهين فرخ مُلاك بصقره (فرق)، تلاه أحمد بن خالد العكروش في المركز الثاني، وعبدالمحسن بن ناصر المري ثالثاً، بينما فاز الصقّار ياسر بن شعيب العتيبي بكأس الملك عبدالعزيز عن شوط فئة جير شاهين قرناس مُلاك بالصقر (طرب)، تلاه راشد بن عبدالعزيز الدعيج، وشايع بن مسلي القحطاني.
وحقق الصقّار أمين بن عبدالله الملاح كأس الملك عبدالعزيز عن شوط فئة جير تبع فرخ محترفين بالصقر (وهيبا)، محققاً المراتب الثلاثة الأولى، كما نال الملاح كأس الملك عبدالعزيز عن شوط فئة جير تبع قرناس محترفين بصقره (ميسي)، تلاه برغش بن محمد المنصوري، وفهد بن محمد المنصوري، وفي كأس الملك عبدالعزيز عن شوط فئة جير تبع فرخ مُلاك مفتوح حصد المركز الأول الصقّار عزام بن عادل الملوحي بالصقر (رطرط)، وجاء ثانياً إبراهيم بن محمد البوعينين، ولؤي بن إبراهيم التركي ثالثاً.
وفاز الصقّار عمر بن عبدالعزيز التويم بكأس الملك عبدالعزيز عن شوط فئة جير تبع قرناس مُلاك مفتوح عبر الصقر (GP)، وجاء ثانياً فيصل بن محمد العقيلي، وفي المركز الثالث عبدالله بن محمد العجمي، وحقق الصقّار عبدالله بن فهد الهدار كأس الملك عبدالعزيز عن شوط فئة جير تبع فرخ مُلاك بالصقر (هتاش)، وحلَّ بعده كل من؛ ظافر بن سالم المري، وفراس بن بدر الشمري، فيما حصد الصقّار فهد بن محمد الدوسري كأس الملك عبدالعزيز عن شوط فئة جير تبع قرناس مُلاك بصقره (FM1)، تلاه سليمان بن سالم الشمري، ثم عبدالعزيز بن سفر العتيبي.