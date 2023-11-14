إتاحة فرص التملك.. أمير الجوف يطلق مبادرته لتوفير الإسكان للأسر الأشد حاجة بالمنطقة

تأتي هذه الاتفاقية سعيًا لتحقيق رؤية المملكة 2030 لرفع مستوى القطاع غير الربحي والمسؤولية المجتمعية وتهيئة البيئة اللازمة للقطاع غير الربحي في أخذ زمام المبادرة في مواجهة التحديات واغتنام الفرص، وما جاء فيها من أن الدولة ستعمل مع القطاع غير الربحي لتوفير الدعم السكني الملائم للأسر الأشد حاجة من مستفيدي الضمان الاجتماعي ومن في حكمهم، إضافة لتمكين القطاع غير الربحي ليكون أكثر فاعلية في قطاع الإسكان.