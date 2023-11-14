إتاحة فرص التملك.. أمير الجوف يطلق مبادرته لتوفير الإسكان للأسر الأشد حاجة بالمنطقة

أطلق أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، "مشروع ومبادرة الأمير فيصل بن نـواف بن عـبد العزيز آل سعود لوالديه" لتوفير الإسكان للأسر الأشد حاجة في المنطقة.
جاء ذلك خلال استقبال الأمير في مكتبه بالإمارة، اليوم، الأمين العام لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية عبدالعزيز بن صالح الكريديس ومرافقيه؛ حيث ناقش اللقاء تفعيل الشراكة والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، وإيجاد بيئة ملائمة لتمكين المواطنين وإتاحة فرص تملك السكن الملائم للأسر الأشد حاجة في المجتمع.
وشهد الأمير، خلال اللقاء، مراسم توقيع اتفاقية تعاون باسم "مشروع ومبادرة الأمير فيصل بن نـواف بن عـبدالعزيز آل سعود لوالـديه " بين إمارة المنطقة وبين مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "جود الإسكان".
ومثّل إمارة منطقة الجوف في الاتفاقية القائم بأعمال الوكالة المساعد للشؤون التنموية فهيد بن مطلق الشمري، فيما مثّل المؤسسة أمينها عبدالعزيز بن صالح الكريديس.
ويهدف المشروع والمبادرة لدعم الأسر الأشد حاجة بتسكين ١٠٠ أسرة، حيث سيتم ذلك من خلال الدعم المباشر لـ٥٠ أسرة مستفيدة، فيما سيتم بناء ٥٠ وحدة على أرض المستفيد.
تأتي هذه الاتفاقية سعيًا لتحقيق رؤية المملكة 2030 لرفع مستوى القطاع غير الربحي والمسؤولية المجتمعية وتهيئة البيئة اللازمة للقطاع غير الربحي في أخذ زمام المبادرة في مواجهة التحديات واغتنام الفرص، وما جاء فيها من أن الدولة ستعمل مع القطاع غير الربحي لتوفير الدعم السكني الملائم للأسر الأشد حاجة من مستفيدي الضمان الاجتماعي ومن في حكمهم، إضافة لتمكين القطاع غير الربحي ليكون أكثر فاعلية في قطاع الإسكان.
وتهدف الإمارة إلى التعاون مع الجهات غير الربحية لتوفير مساكن مناسبة للمحتاجين وغير القادرين على تملك مسكن، ودعم الأسر الأشد حاجة لتمكينهم وتنميتهم من خلال مجموعة من البرامج والمبادرات، والسعي لدعم مشاريع الإسكان التنموي في منطقة الجوف ومحافظاتها.
ونوّه الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز بمشروع منصة جود الإسكان الذي يمثل أحد مشروعات العطاء التي بدأ بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـحفظهما الله- وأسهمت في إشراك المجتمع لتقديم يد العون للدعم السكني من خلال منصة إلكترونية تحقق الشفافية والدقة والاحترافية في تقديم الدعم، بما يحقق الاستقرار للأسرة السعودية وتنميتها ويرفع جودة حياة أفرادها.
وحث الأمير، الجمعيات المختصة على تسجيل المستفيدين لديهم والاستفادة من منصة جود الإسكان لخدمة مستفيديها، داعياً الجهات المانحة ورجال الأعمال إلى المبادرة والإسهام في تقديم الدعم عبر منصة جود الإسكان.
وأكّد أن توجيهات القيادة الحكيمة تشدد على دعم جميع مبادرات الإسكان التي خصصت لها الدولة برنامجًا ضمن برامج رؤية المملكة 2030، لتوفير السكن الملائم للمواطنين بجميع فئاتهم الاقتصادية، ومن ذلك فئة مستحقي الضمان من خلال مبادرة الإسكان التنموي.