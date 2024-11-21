البرنامج السعودي لتنمية اليمن.. دعم شامل لبرامج التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب والمجتمعات

كما ركّزت المشاريع والمبادرات على برامج التمكين الاقتصادي للسيدات؛ بهدف تعزيز دور المرأة اليمنية وتمكينها اقتصاديًّا، والإسهام في دعم المشاريع الناشئة، وتأهيلهنّ وإعدادهنّ لإنشاء مشاريع حرة هادفة وفق أسس مهنية عالية، وتهيئة الظروف والموارد المناسبة للاستفادة من إمكانيات وقدرات السيدات ومهاراتهنّ، كما في برنامج سبأ للتمكين الاقتصادي للسيدات الذي أسهم في إنشاء أول حاضنة أعمال للنساء في مأرب، وإكساب 60 سيدة للمهارات اللازمة لإطلاق مشاريعهن، وإطلاق 35 مشروعًا لتأهيل وتدريب قطاع الأعمال، ودعم 35 مشروعًا عبر التمويل وبناء القدرات والخدمات الاستشارية، مع استفادة 5 آلاف طالبة من الحملات التوعوية التي نُظِّمَت، إلى جانب مبادرة معمل حرفة في محافظة سقطرى لدعم النساء في مجال الحرف اليدوية والخياطة، وتسخير الظروف والموارد المناسبة لتمكين المرأة اليمنية اقتصاديًّا.

وفي المجال التعليمي قدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، مشروع الوصول إلى التعليم في الريف، ويهدف إلى حصول 150 فتاة على شهادة الدبلوم العالي وتأهيلهن للتدريس في مدارس التعليم العام، في أربع محافظات يمنية هي: لحج، شبوة، حضرموت، والمهرة، بما يسهم في الحد من تسرب الفتيات في الريف من التعليم، وزيادة معدل التحاقهن بالتعليم العام في المناطق المستهدفة.