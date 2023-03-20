عيادة "نمو الأطفال" في المجمع النفسي.. مخاطر يبرزها آباء ببلجرشي: حاسبوا هؤلاء

اشتكى أولياء أمور بمحافظة بلجرشي، من وجود عيادة اضطرابات النمو والسلوك التي يعالج فيها أطفالهم في مجمع إرادة للصحة النفسية، مشيرين إلى أن هذا الوضع استدعى فتح ملف للأطفال في الصحة النفسية، وهو ما قد يؤثر على حياتهم المستقبلية، منبهين إلى خطورة احتكاك الأطفال بالمرضى نفسيًا، مبرزين قيام أطباء غير مختصين بالاضطرابات النمائية والسلوكية بمباشرة أطفالهم دون رخصة مزاولة، مطالبين بمحاسبتهم ومحاسبة من سهّل لهم هذا الفعل.