تعرَّف على بعض الخدمات وأعداد المستفيدين منها التي سخَّرتها السعودية لخدمة الحرمين وضيوفهما

وبلغ عدد الحجاج لهذا العام أكثر من مليون و800 ألف حاج من أكثر من 150 دولة، وأكثر من (450) من الأيتام وذوي الإعاقة، مكنتهم وزارة الحج من أداء الفريضة، مقابل صفر تفشيات أو مهددات على الصحة العامة - بفضل من الله -، فيما تلقى أكثر من 400 ألف حاج خدمات صحية، وأربعة آلاف منهم استفادوا من مستشفى صحة الافتراضي.