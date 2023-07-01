تعرَّف على بعض الخدمات وأعداد المستفيدين منها التي سخَّرتها السعودية لخدمة الحرمين وضيوفهما

نشرت وزارة الإعلام أرقامًا، تلخص بعض الخدمات وأعداد المستفيدين منها، كجزء بسيط من الإمكانات التي سخّرتها السعودية لخدمة الحرمين الشريفين وضيوفهما في حج 1444هـ، الذي أدى فيه الحجاج مناسكهم بسلام آمنين.
وبلغ عدد الحجاج لهذا العام أكثر من مليون و800 ألف حاج من أكثر من 150 دولة، وأكثر من (450) من الأيتام وذوي الإعاقة، مكنتهم وزارة الحج من أداء الفريضة، مقابل صفر تفشيات أو مهددات على الصحة العامة - بفضل من الله -، فيما تلقى أكثر من 400 ألف حاج خدمات صحية، وأربعة آلاف منهم استفادوا من مستشفى صحة الافتراضي.
كما تضمنت "الأرقام" أن شبكة الطرق التي خدمت الحجاج تجاوز طولها 9 آلاف كيلومتر، وما يزيد على (242) ألف حاج استفادوا من مبادرة طريق مكة، كذلك بلغ عدد مقاعد نقل الحجاج عبر قطار الحرمين والخطوط الجوية أكثر من ثلاثة ملايين و200 مقعد. أيضًا وجود أكثر من 15 منفذًا بريًّا وبحريًّا وجويًّا، جُهزت بكامل الخدمات التقنية لخدمة ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك الحج.
كما تجاوز عدد الإعلاميين الذين قاموا بتغطية موسم حج هذا العام 3 آلاف إعلامي من 111 دولة، في حين استفاد من ترجمة خطبة عرفة أكثر من نصف مليار مستمع.
ونشر وزير الإعلام سلمان الدوسري هذه الأرقام في حسابه على "تويتر"، وعلق بخاتمة: "من فضل الله تعالى أن وهب بلادنا قيادة حكيمة، جعلت خدمة ضيوف الرحمن في مقدمة اهتماماتها".