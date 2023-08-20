"الأحوال المدنية المتنقلة" تقدم خدماتها في 7 مواقع حول المملكة

وتقدم الوحدات المتنقلة للمستفيدين خدمات السجل المدني، كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها، حيث تعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.