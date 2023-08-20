"الأحوال المدنية المتنقلة" تقدم خدماتها في 7 مواقع حول المملكة

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في 7 مواقع حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.
وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة اليوم، بتقديم الخدمة للرجال في مركز قيا، فيما تقدم خدماتها يوم غدٍ في مركز أبو راكة، ويوم الخميس القادم في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بمدينة جدة لمدة يوم واحد لكل موقع.
وفي منطقة نجران تقدم الوحدات المتنقلة اليوم، خدماتها للرجال في محافظة حبونا وتستمر لمدة أسبوع، ويوم الأربعاء تقدم خدماتها للنساء لمدة يومين.
وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في منطقة حائل اليوم، خدماتها للرجال والنساء في محافظة موقق، وذلك لمدة ثلاث أيام.
وفي منطقة عسير تقدم الوحدات المتنقلة خدماتها للرجال والنساء في مركز الصبيخة بمنطقة عسير؛ وذلك لمدة يومين، وللرجال لمدة يوم واحد في مركز التأهيل الشامل بمنطقة جازان.
وتقدم الوحدات المتنقلة للمستفيدين خدمات السجل المدني، كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها، حيث تعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.