انطلاق أعمال ملتقى "بيبان 23" في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات

تنطلق اليوم الخميس أعمال ملتقى "بيبان 23"، في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، والذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" حتى 13 مارس، تحت شعار "فرص تصنع الريادة"؛ بمشاركة أكثر من 350 متحدثًا محليًا وعالميًا، و750 عارضًا من رواد الأعمال المحليين والعالميين، بحضور عددٍ من الوزراء ، ورواد الأعمال، والمستثمرين، وصنّاع القرار.
وكشفت جولة تعريفية للإعلاميين شاركت فيها سبق، نظمتها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" أمس حجم الاستعدادات الكبيرة قبيل انطلاقة الملتقى عصر اليوم الخميس.
وتعرف الإعلاميون خلال جولتهم على أبواب "بيبان 23"؛ الـ9 التي تلبي متطلبات أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، التي تشتمل على: باب الانطلاقة، وباب النمو، وباب التمكين، وباب التجارة الإلكترونية، وباب التمويل، وباب الابتكار، وباب الشركات الناشئة، وباب الامتياز التجاري، وباب السوق.
وتتيح "قاعة المستثمرين" لرواد ورائدات الأعمال الفرصة للجلوس مع مجموعة من كبار المستثمرين؛ لعرض مشروعاتهم والاستفادة من خبراتهم واستعراض فكرتك لعالم ريادة الأعمال والمستثمرين من مختلف القطاعات، بما في ذلك التقنية المالية، الصحة، تقنية المعلومات، صناعة الغذاء، الخدمات اللوجستية، التعليم والتكنولوجيا.
وفي "ساحة المستثمرين"، هناك من سيأُخذ بأيدي رواد الأعمال ليرسموا طموحاتهم وأفكارهم بالشكل الأمثل؛ لتكون خاضعةً لأدق معايير التقييم في مجال ريادة الأعمال، حتي يجدوا أنفسهم أمام المستثمر المناسب في القطاع ذاته، والذي من المقدر أن يتجاوز حجم استثماراته 2.5 مليون دولار.
ويتيح "بيبان 23" أمام رواد الأعمال التعرف على الفرص الاستثمارية في المملكة، كما يشارك فيه أكثر من 120 جهة ممكّنة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ في مجالات الإجراءات والتمويل والخدمات، إضافة إلى مشاركة 34 جهة حكومية تستعرض خدماتها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ بهدف التغلب على جميع التحديات والصعوبات التي تواجهها في القطاعات كافة، ومن المتوقع أن يتجاوز عدد مرتادي الملتقى 105 آلاف زائر.
وسيحتضن الملتقى نهائيات مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال؛ بمشاركة أكثر من 200 دولة، وتُعد أول وأكبر بطولة من نوعها على مستوى العالم، وتستضيف المملكة التصفيات النهائية للمسابقة، وسيشهد الحفل الختامي توزيع الجوائز، بحضور أفضل 100 رائد ورائدة أعمال تأهلوا للنهائيات، وتصل الجوائز النقدية إلى مليون دولار.
ويشهد الملتقى إطلاقات واتفاقيات نوعية تُسهم بشكل مباشر في دعم ريادة الأعمال في عددٍ من القطاعات، على رأسها التقنية والسياحة والترفيه والثقافة والرياضة؛ الذي بدوره سينعكس على تحفيز استثمارات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوسيع نموها، كما سيساعد الشركات الناشئة على التوسع في السوق المحلي بوساطة الحلول التمويلية المتنوعة.
وسيتمكن زوّار ملتقى بيبان 23 من الالتحاق بـ 300 ورشة عمل تدريبية، ومن المقدّر أن يبلغ عدد المستفيدين منها نحو 20 ألف مستفيد، كما تناقش الورش موضوعات متنوعة، منها: الإدارة المالية، وتجربة الحصول على امتياز تجاري، والتحول إلى التجارة الإلكترونية، وإستراتيجية إدارة المخاطر، وإدارة سلاسل الإمداد، والتخطيط الإستراتيجي، ونمو المنشآت، بجانب موضوعات أخرى تعرّف رواد ورائدات الأعمال على الخطط الإستراتيجية والأعمال التشغيلية لأعمالهم التنموية.
ويُسهم الملتقى الذي يفتح أبوابه يوميًا من الساعة 4 وحتى 11 مساءً، في صناعة بيئة ريادية تحث الشباب على دخول عالم ريادة الأعمال، وبناء شبكة ريادية محلية وعالمية، كما يعزز التواصل بين المستثمرين ورواد الأعمال، ويوطد التواصل بينهم، ويرعى الأفكار الإبداعية وأساليب استثمارها بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ الساعية إلى رفع إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي إلى 35 %.