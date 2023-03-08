انطلاق أعمال ملتقى "بيبان 23" في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات

وسيتمكن زوّار ملتقى بيبان 23 من الالتحاق بـ 300 ورشة عمل تدريبية، ومن المقدّر أن يبلغ عدد المستفيدين منها نحو 20 ألف مستفيد، كما تناقش الورش موضوعات متنوعة، منها: الإدارة المالية، وتجربة الحصول على امتياز تجاري، والتحول إلى التجارة الإلكترونية، وإستراتيجية إدارة المخاطر، وإدارة سلاسل الإمداد، والتخطيط الإستراتيجي، ونمو المنشآت، بجانب موضوعات أخرى تعرّف رواد ورائدات الأعمال على الخطط الإستراتيجية والأعمال التشغيلية لأعمالهم التنموية.