بسبب عدم الرد على الباحثين عن عمل.. "خال": استقبلوا الشباب واشرحوا لهم سبب عدم التوظيف

يبدي الكاتب الصحفي، عبده خال دهشته وحيرته، حين يقارن بين الأعداد الكبيرة للشباب الباحثين عن عمل، والإعلانات المهولة التي تنبئ بوجود وظائف شاغرة، مؤكدًا أن هناك خللًا غير معروف حتى لهذا الشباب الباحث عن العمل، كـ"نوع من الإهمال أو سقوط الأسماء أو عدم اكتمال الشروط، أو أي علة تؤدي"" حسب الكاتب، مطالبًا بإتاحة الفرصة لهؤلاء للمراجعة والالتقاء بموظف يستطيع من خلاله أن يفهم أو يتدارك أسباب عدم توظيفه.