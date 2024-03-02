"سعود بن ثنيان" يشيد بما يجده القطاع الصناعي بالمملكة من دعم ومتابعة مستمرين من لدن خادم الحرمين وولي العهد

وحول احتفال الهيئة الملكية للجبيل وينبع التي تولى الأمير سعود رئاستها لأكثر من اثنين وعشرين عاماً بيوبيلها الذهبي – مرور خمسين عاماً على إنشائها- قال الأمير سعود إن الهيئة حظيت وما زالت تحظى باهتمام كبير من القيادة منذ تأسيسيها في عهد الملك خالد رحمه الله، وشهدت قفزات نوعية وتطورًا كبيرًا في عهد الملكين فهد وعبدالله رحمهما الله تعالى۔