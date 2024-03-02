"سعود بن ثنيان" يشيد بما يجده القطاع الصناعي بالمملكة من دعم ومتابعة مستمرين من لدن خادم الحرمين وولي العهد

أشاد الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود بما يجده القطاع الصناعي بالمملكة من دعم ومتابعة مستمرين من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان عبدالعزيز حفظهما الله.
وحول احتفال الهيئة الملكية للجبيل وينبع التي تولى الأمير سعود رئاستها لأكثر من اثنين وعشرين عاماً بيوبيلها الذهبي – مرور خمسين عاماً على إنشائها- قال الأمير سعود إن الهيئة حظيت وما زالت تحظى باهتمام كبير من القيادة منذ تأسيسيها في عهد الملك خالد رحمه الله، وشهدت قفزات نوعية وتطورًا كبيرًا في عهد الملكين فهد وعبدالله رحمهما الله تعالى۔
واستمرت الرعاية الملكية للهيئة في هذا العهد الزاهر، عهد مولاي خادم الحرمين الملك سلمان وسمو ولي العهد الأمين يوليانها جل اهتمامهما وجليل رعايتهما، ما مكنها من تحقيق الكثير من المنجزات من حيث تطوير البنى التحتية واستقطاب المزيد من الاستثمارات وإحداث نقلات تنموية كبرى في مدنها الأربع الجبيل وينبع ورأس الخير وجازان.
ونوه بجهود القائمين على الهيئة بوجه خاص وقطاعي الطاقة والصناعة بوجه عام، متمنيًا التوفيق والسداد، بما يجده القطاع الصناعي بالمملكة من دعم ومتابعة مستمرين من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان عبدالعزيز حفظهما الله .
واستمرت الرعاية الملكية للهيئة في هذا العهد الزاهر عهد مولاي خادم الحرمين الملك سلمان وسمو ولي العهد الأمين، ما مكنها من تحقيق الكثير من المنجزات من حيث تطوير البنى التحتية واستقطاب المزيد من الاستثمارات وإحداث نقلات تنموية كبرى في مدنها الأربع الجبيل وينبع ورأس الخير وجازان.
واختتم الأمير سعود حديثه مبتهلاً إلى الله أن يحفظ قائد المسيرة، الملك المفدى سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمين وأن يديم على بلادنا الأمن والأمان.