من أبطال "الصحة".. ممرضة سعودية تواصل خدمتها للحجاج في مشعر منى رغم تعرضها لكسر باليد

أصرت ممرضة سعودية، على مواصلة مشاركتها في موسم حج هذا العام رافضة إنهاء مهمتها، رغم تعرضها لإصابة عرضية تمثلت في كسر في إحدى يديها إثر سقوطها، مساء في مستشفى منى الطوارئ.
وعن إصاباتها أكدت الممرضة أنها إصابة عرضية، حيث سقطت داخل مقر السكن إثر اختلال في توازنها، وتعرضت لكسر في اليد، وتلقت الإسعافات اللازمة داخل المستشفى ووجدت اهتماماً كبيراً في حالتها.
وأكدت الممرضة استطاعتها و رغبتها في استكمال مشاركتها في خدمة ضيوف الرحمن، معبرة عن سعادتها بهذه المشاركة، رغبة في كسب الأجر، وللمساهمة في إنجاح الجهود التي تبذلها حكومتنا الرشيدة لخدمة الحجاج.
يشار إلى أن أخصائية التمريض معجبة زايد الشهراني، تشارك في موسم الحج للعام الثاني، قادمة من مستشفى الملك عبدالله في محافظة بيشة.