من أبطال "الصحة".. ممرضة سعودية تواصل خدمتها للحجاج في مشعر منى رغم تعرضها لكسر باليد

أصرت ممرضة سعودية، على مواصلة مشاركتها في موسم حج هذا العام رافضة إنهاء مهمتها، رغم تعرضها لإصابة عرضية تمثلت في كسر في إحدى يديها إثر سقوطها، مساء في مستشفى منى الطوارئ.