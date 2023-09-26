كرائدة للعمل الخيري.. منتدى النخب في السنغال يستعرض مواقف المملكة الإنسانية

أقام مكتب "الندوة العالمية للشباب الإسلامي" في دكار حفلًا كبيرًا تحت رعاية سفير خادم الحرمين الشريفين سعد عبدالله النفعي، يوم الأحد الماضي، من خلال منتدى النخب والمثقفين لاستعراض المواقف الإنسانية للمملكة في المجال الخيري في مختلف أنحاء العالم وبشكل خاص في السنغال.