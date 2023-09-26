كرائدة للعمل الخيري.. منتدى النخب في السنغال يستعرض مواقف المملكة الإنسانية

أقام مكتب "الندوة العالمية للشباب الإسلامي" في دكار حفلًا كبيرًا تحت رعاية سفير خادم الحرمين الشريفين سعد عبدالله النفعي، يوم الأحد الماضي، من خلال منتدى النخب والمثقفين لاستعراض المواقف الإنسانية للمملكة في المجال الخيري في مختلف أنحاء العالم وبشكل خاص في السنغال.
وثمن المشاركون في الحفل إسهام المملكة في تنمية السنغال من خلال مؤسساتها التنموية ومواقفها الملموسة في مختلف القطاعات الزراعية والصحية والبُنى التحتية وغيرها، ومنجزات منظماتها الخيرية.
ورحب مدير مكتب الندوة "فتحي عيد" في كلمته بسفير المملكة، وبالحضور المميز، وتناول عددًا من أنشطة وإنجازات الندوة العالمية في السنغال وفي أفريقيا عمومًا.
وتوالت كلمات المشاركين من القيادات الإسلامية ومديري المنظمات الخيرية وخريجي جامعات المملكة ورؤساء الجمعيات الإسلامية إلى جانب عدد من الشخصيات البرلمانية، وأكد الجميع على ريادة المملكة العربية السعودية في العمل الإنساني بكل المقاييس.
بدوره، هنّأ "النفيعي" خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني، ثم تحدث عن دور المملكة والهيئات الإغاثية فيها ودعمها للمشاريع الاجتماعية والتنموية، وثمن هذه المبادرة الطيبة لتسليط الضوء على أعمال المملكة الخيرية والإنسانية.