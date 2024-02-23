"جادة الإبل بحائل".. اقتصاد زاهر وإشغال للفنادق وأسر منتجة مستفيدة

وساهم المهرجان في زيادة الإشغالات الفندقية إلى 90%، ومحلات تأجير المركبات، محطات الوقود، أسواق النفع العام، قطاع المطاعم، المقاهي، ومغاسل الملابس. كما دفع التدفق الجماهيري، الذي حرص على حضور فعاليات المهرجان إلى توفير فرصٍ جديدة أمام شباب وفتيات المنطقة الراغبين بخوض تجارب العمل الحر في العديد من مجالات الأكلات الشعبية، الكافيهات، المواشي، وقطاع التجزئة.