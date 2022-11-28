"خالد بن سلطان": المملكة منصة عالمية جاذبة لأهم الأحداث الرياضية في رياضة السيارات والمحركات

أكّد الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية، رئيس شركة رياضة المحركات السعودية، أن استضافة المملكة سلسلة كأس العالم للسيارات السياحية، تشكّل إضافة قوية لمحفظتها المتنامية في استضافة أكبر الأحداث الرياضية بصورة عامة، ورياضة السيارات والمحركات بصورة خاصة.
وقال في ختام كأس العالم للسيارات السياحية "دبليو تي سي آر" التي نظّمها الاتحاد الدولي للسيارات، بالتعاون مع شركة رياضة المحركات السعودية، واحتضنت منافساتها حلبة كورنيش جدة، خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر الجاري، "إنه -بفصل الله- ثم الدعم الكبير والمستمر من قِبل قيادتنا الرشيدة -أيدها الله-، جعل المملكة في مقدمة الدول المهمة في استضافة الأحداث والفعاليات العالمية في شتى المجالات لما تملكه من بنية تحتية متكاملة ومقومات ومقدرات بشرية تمكّنها من النجاح في استقطاب أهم الأحداث الرياضية، خاصة في رياضة المحركات كالفورمولا 1، ورالي داكار والفورمولا إي وإكستريم إي، بكل حرفيةٍ واتقانٍ؛ ما جعلها منصة دولية لرياضة السيارات والمحركات.
وأضاف سموه "نشهد اليوم إضافة كأس العالم للسيارات السياحية لمحفظة المملكة المتنامية في استضافة أكبر الأحداث العالمية في رياضة المحركات وذلك بمتابعة وتوجيه من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الذي يعمل بكل اقتدارٍ لنقل ودعم القطاع الرياضي بصفة عامة، وما نشهده من مشاركة المنتخب السعودي المشرفة في مونديال كأس العالم 2022 م بدولة قطر الشقيقة لأكبر دليلٍ على هذا التطور والنقلة النوعية التي يحظى بها قطاع الرياضة والشباب في المملكة.
وفيما يتعلق برياضة المحركات والسيارات، كشف الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، أن الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية يعمل على تطوير رياضة المحركات والسيارات وتنميتها ونشرها، خاصة بين فئة الشباب في المجتمع، مبيناً سموه أن هناك خططاً إستراتيجية سيعلن عنها -بإذن الله- تتضمن بناء منشآت وأكاديميات تعمل على استقطاب جيلٍ جديدٍ من الشباب السعودي يبدأ من عمر 5 سنوات لتهيئتهم وتدريبهم من الصغر ليكونوا أبطالاً يمثلون الوطن في المحافل العالمية.