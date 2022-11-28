"خالد بن سلطان": المملكة منصة عالمية جاذبة لأهم الأحداث الرياضية في رياضة السيارات والمحركات

وقال في ختام كأس العالم للسيارات السياحية "دبليو تي سي آر" التي نظّمها الاتحاد الدولي للسيارات، بالتعاون مع شركة رياضة المحركات السعودية، واحتضنت منافساتها حلبة كورنيش جدة، خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر الجاري، "إنه -بفصل الله- ثم الدعم الكبير والمستمر من قِبل قيادتنا الرشيدة -أيدها الله-، جعل المملكة في مقدمة الدول المهمة في استضافة الأحداث والفعاليات العالمية في شتى المجالات لما تملكه من بنية تحتية متكاملة ومقومات ومقدرات بشرية تمكّنها من النجاح في استقطاب أهم الأحداث الرياضية، خاصة في رياضة المحركات كالفورمولا 1، ورالي داكار والفورمولا إي وإكستريم إي، بكل حرفيةٍ واتقانٍ؛ ما جعلها منصة دولية لرياضة السيارات والمحركات.