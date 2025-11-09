معالي وزير الخارجية والسياحة بجمهورية سريلانكا يزور مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة

قام معالي وزير الخارجية والسياحة بجمهورية سريلانكا، فيجيتا هيرات، يرافقه سفير جمهورية سريلانكا لدى المملكة، عمر لبي أمير أجود، بزيارة إلى مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة.
وكان في استقبالهم الأستاذ الدكتور عبدالله الحربش، النائب الأول للرئيس التنفيذي لشؤون الأطباء، والدكتور أيمن الخضراء، المدير العام للمستشفى، وعدد من قيادات مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية.
وعبر الأستاذ الدكتور عبدالله الحربش عن ترحيبه بمعالي الوزير وسعادة السفير، وقدم عرضاً تعريفياً شاملاً عن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، التي تعد من أكبر مقدمي خدمات الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، متناولاً انتشار مستشفياتها داخل المملكة وخارجها، واستراتيجيتها ومشاريعها الحالية والمستقبلية.
من جانبه شكر الدكتور أيمن الخضراء معالي الوزير على هذه الزيارة الكريمة، مؤكداً أن مثل هذه الخطوات تسهم في تعزيز فرص التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الرعاية الصحية، وتطويرها وفق أعلى معايير الجودة العالمية.
كما بحث معالي الوزير مع قيادات المجموعة آفاق التعاون في مجالات الرعاية الصحية، وتبادل الخبرات، وسبل تطوير الخدمات وتعزيز معايير الجودة الطبية.
عقب ذلك، قام معالي الوزير والوفد المرافق بجولة ميدانية على عدد من أقسام ومرافق المستشفى، شملت أقسام، الطوارئ، والمختبر، والأشعة، والعناية المركزة، والتقارير الطبية، بالإضافة إلى إدارة المرافق والسلامة وغرف التنويم الملكية.
واطلع معاليه خلال الجولة على الإمكانيات التشخيصية والعلاجية المتقدمة بالمستشفى، واستمع إلى شرح تفصيلي من المختصين حول آلية عمل هذه الأقسام.
وأبدى معالي الوزير إعجابه الكبير بما شاهده من تجهيزات متطورة وإمكانات عالية المستوى، مؤكدا أن المستشفى يقدم نموذجاً متميزاً ومتكاملاً في خدمات الرعاية الصحية الحديثة. كما أشاد بالتقنيات والمرافق المتقدمة التي تعكس التزام المجموعة بأعلى معايير الجودة والابتكار في المجال الطبي.
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تعد أحد أقوى مقدمي الرعاية صحية تأثيراً في الشرق الأوسط، وبالإضافة إلى تميزها في تقديم الخدمات العلاجية، تمتلك خبرات إدارية متراكمة، وقدرات هائلة في تصميم وتطوير وإدارة وتشغيل المشروعات الصحية على أعلى مستوى، بالإضافة إلى حصولها على عددٍ كبير من شهادات الاعتماد المحلية والدولية.