معالي وزير الخارجية والسياحة بجمهورية سريلانكا يزور مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تعد أحد أقوى مقدمي الرعاية صحية تأثيراً في الشرق الأوسط، وبالإضافة إلى تميزها في تقديم الخدمات العلاجية، تمتلك خبرات إدارية متراكمة، وقدرات هائلة في تصميم وتطوير وإدارة وتشغيل المشروعات الصحية على أعلى مستوى، بالإضافة إلى حصولها على عددٍ كبير من شهادات الاعتماد المحلية والدولية.