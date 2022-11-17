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شاهد.. مدير "شجرة العلم": تكفّل المملكة بترميم "جاكرتا الإسلامي" يجسد أخوّة البلدين
فيما نوّه بالحرص على نشر سماحة الإسلام ورسالته المعززة للسلام والاعتدال والحوار
أعرب مدير معهد شجرة العلم الإسلامي الإندونيسي عبدالله زين، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- بعد إعلان سموه تكفل المملكة بترميم المركز الإسلامي في جاكرتا، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي تجسيدًا للعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وحرصهما على نشر سماحة الإسلام ورسالته القائمة على السلام والاعتدال والحوار.
وجاء إعلان سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -حفظه الله- عن تكفّل المملكة بترميم المركز الإسلامي في جاكرتا، خلال مشاركته على رأس وفد المملكة العربية السعودية، في أعمال قمة مجموعة العشرين المنعقدة في جزيرة بالي الإندونيسية.