شاهد.. مدير "شجرة العلم": تكفّل المملكة بترميم "جاكرتا الإسلامي" يجسد أخوّة البلدين

أعرب مدير معهد شجرة العلم الإسلامي الإندونيسي عبدالله زين، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- بعد إعلان سموه تكفل المملكة بترميم المركز الإسلامي في جاكرتا، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي تجسيدًا للعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وحرصهما على نشر سماحة الإسلام ورسالته القائمة على السلام والاعتدال والحوار.