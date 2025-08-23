وزير الصحة يشارك في الحملة الوطنية للتبرع بالدم اقتداءً بسمو ولي العهد

وأوضح أن مبادرة القيادة الرشيدة جسدت قدوة عملية ونموذجًا ملهمًا رفع وعي المجتمع بأهمية التبرع بالدم، ورسّخ قيم التكافل بين أفراده، مشيرًا إلى أن الأثر المباشر ظهر في الإحصاءات الوطنية التي سجلت ارتفاعًا تجاوز أربعة أضعاف مقارنة باليوم الأول لانطلاق الحملة. وأضاف أن هذا الإنجاز يعزز كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين، لافتًا إلى أن عدد الحاصلين على وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة تجاوز 22 ألف متبرع منذ عام 1426هـ وحتى العام الجاري.