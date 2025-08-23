وزير الصحة يشارك في الحملة الوطنية للتبرع بالدم اقتداءً بسمو ولي العهد

شارك وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، اليوم، في الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، حيث بادر بالتبرع بالدم اقتداءً بسموه الكريم، تأكيدًا على الدور الريادي للقيادة في ترسيخ قيم العطاء الإنساني وتعزيز ثقافة التبرع الطوعي، دعمًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع حيوي يتمتع بصحة مستدامة وجودة حياة مزدهرة.
وأوضح أن مبادرة القيادة الرشيدة جسدت قدوة عملية ونموذجًا ملهمًا رفع وعي المجتمع بأهمية التبرع بالدم، ورسّخ قيم التكافل بين أفراده، مشيرًا إلى أن الأثر المباشر ظهر في الإحصاءات الوطنية التي سجلت ارتفاعًا تجاوز أربعة أضعاف مقارنة باليوم الأول لانطلاق الحملة. وأضاف أن هذا الإنجاز يعزز كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين، لافتًا إلى أن عدد الحاصلين على وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة تجاوز 22 ألف متبرع منذ عام 1426هـ وحتى العام الجاري.
وأكد الجلاجل أن التفاعل الواسع مع الحملة يعكس القيم الأصيلة للعطاء والتكافل في المجتمع السعودي، ويبرهن على نجاحها في ترسيخ ثقافة العمل التطوعي، في ظل الرعاية الكريمة من سمو ولي العهد الذي دشن الحملة بتبرعه الكريم.
وأشار إلى أن مراكز التبرع بالدم في مختلف مناطق المملكة تواصل استقبال المتبرعين ضمن إستراتيجية وزارة الصحة لتعزيز جودة الخدمات، وتسهيل الوصول إليها، وضمان استدامة إمدادات الدم لخدمة جميع فئات المجتمع، بما يتماشى مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي في رؤية 2030.
واختتم بالتأكيد على أن وزارة الصحة، وبدعم القيادة الرشيدة، ماضية في تطبيق أفضل الممارسات العالمية لتأمين إمدادات الدم وتعزيز المبادرات الوطنية، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر صحة ووعيًا وعطاءً.