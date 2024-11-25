"هيئة العقار": بدء أعمال السجل العقاري لـ "4" أحياء بالمدينة المنوّرة

أعلنت الهيئة العامة للعقار، بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لـ (370) قطعة عقارية في (4) أحياء بالمدينة المنوّرة ابتداءً من 26 ديسمبر 2024م؛ الموافق 25 جُمادى الآخرة 1446هـ، حتى نهاية يوم 31 مارس 2025م؛ الموافق 2 شوال 1446هـ.
وأوضحت "الهيئة"، أنّ الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة تشمل الأحياء التالية بالمدينة المنوّرة: (المسجد النبوي الشريف، وجزءاً من حي بضاعة، وجزءاً من حي النقا، وحي المناخة)؛ مُبينةً أنَّ اختيار الأحياء تمّ وفق معايير محدّدة، وسيتم الإعلان تباعاً عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات المقبلة.
وأشارت "هيئة العقار" إلى أنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق والأحياء سيكون مُتاحاً عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية https://rer.sa/ أو عن طريق مراكز الخدمة؛ لافتة النظر إلى أنّ التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوفٍ للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل.
ودعت الهيئة مُلاَّك العقارات في المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل العيني، إلى التحقّق من صك ملكية العقار وتوافر الاشتراطات اللازمة استعداداً لبدء التسجيل، ويمكن الاستفسار عن خطوات التسجيل من خلال المنصات الرسمية للهيئة أو عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.
وابتداءً من الموعد الـمُحدّد لبدء التسجيل سيصدر "رقم عقار" وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، وسيتضمن صك تسجيل الملكية بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة بما يُسهم في تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري؛ حيث يهدف نظام التسجيل العيني للعقار، إلى رفع الموثوقية العقارية وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.