"هيئة العقار": بدء أعمال السجل العقاري لـ "4" أحياء بالمدينة المنوّرة

وأوضحت "الهيئة"، أنّ الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة تشمل الأحياء التالية بالمدينة المنوّرة: (المسجد النبوي الشريف، وجزءاً من حي بضاعة، وجزءاً من حي النقا، وحي المناخة)؛ مُبينةً أنَّ اختيار الأحياء تمّ وفق معايير محدّدة، وسيتم الإعلان تباعاً عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات المقبلة.