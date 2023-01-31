الإحصاء: الاقتصاد السعودي يحقق نمواً بمعدل 8.7% في 2022م وينمو في الربع الرابع 5.4%

حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة خلال الربع الرابع من عام 2022م، نمواً بنسبة (5.4%) مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 2021م، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2022م، نمواً بنسبة (7.8%) مقارنةً بالعام السابق (2021م).
جاء ذلك خلال تقرير التقديرات السريعة لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022م، والتقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2022م، الذي أصدرته الهيئة العامة للإحصاء اليوم.
وأفادت نتائج التقرير بأن الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية حقق خلال الربع الرابع من عام 2022م، حقق نمواً إيجابياً بنسبة (6.1%) مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق (2021م)، كما حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية خلال عام 2022م نمواً إيجابياً بنسبة (15.4%) مقارنةً بالعام السابق (2021م).
وأوضحت نتائج التقرير أن الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية سجّل ارتفاعاً بنسبة (6.2%) مقارنةً بذات الفترة من العام السابق، كما حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية لعام 2022م نمواً إيجابياً بنسبة (5.4%) مقارنةً بالعام السابق (2021م).
وأظهرت نتائج التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسمياً حقق خلال الربع الرابع من عام 2022م ارتفاعاً بنسبة (1.5%) مقارنة بما كان عليه في الربع الثالث 2022م.
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