عبدالله بن زايد: عودة العلاقات بين السعودية الشقيقة وإيران خطوة مهمة للمنطقة نحو الاستقرار

قال وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد؛ إن "عودة العلاقات بين السعودية الشقيقة وإيران، خطوة مهمة للمنطقة نحو الاستقرار والازدهار".
وكان قد صدر أمس بيان ثلاثي مشترك عن البلدين ودولة الوساطة، الصين، تضمن تأكيد البلدين احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واتفقا على أن يعقد وزيرا الخارجية في البلدين اجتماعاً لتفعيل ذلك وترتيب تبادل السفراء.
وتضمن الاتفاق تفعيل جميع الاتفاقيات المشتركة بين الدولتين، ومنها اتفاقية التعاون الأمني، واتفاقية التعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب.
وشدّد البيان على أن قرار استئناف العلاقات بين البلدين جاء نتاج استجابة لمبادرة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، ورغبة قيادتَي البلدين في حل الخلافات بينهما من خلال الحوار والدبلوماسية.