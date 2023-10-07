"الصحة" تنظم الملتقى العالمي للتطوع الصحي في 23 أكتوبر

ويأتي تنظيم الملتقى تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 وأحد برامجها برنامج تحول القطاع الصحي وانطلاقاً من الأهداف الإستراتيجية لمركز التطوع الصحي في وزارة الصحة إحدى مبادرات التحول الصحي التي بدأت في عام 2019، لنشر وتعزيز ثقافة التطوع الصحي وتمكين المتطوعين والممارسين الصحيين من تقديم الخدمات الصحية، من خلال إشراكهم في قنوات موثوقة ومعتمدة للمشاركة المجتمعية الصحية عبر مبادرات متعددة تعمل على تحقيق مستهدفات التحول الصحي في تسهيل وصول الخدمات الصحية لمستفيديها وزيادة الفرص التطوعية عبر تمكين المتطوعين في مختلف المجالات الصحية من مناطق المملكة، بالإضافة إلى تحقيق التميز المؤسسي في التطوع الصحي.