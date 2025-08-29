وسط حضور كبير.. انطلاق مهرجان الزلفي للتمور والمنتجات الزراعية

دشّن محافظ الزلفي المكلّف صالح بن سيف الرافع مهرجان الزلفي للتمور والمنتجات الزراعية في نسخته الثانية، والذي تُنظمه الجمعية التعاونية متعددة الأغراض، وذلك في السوق المركزي الجديد للخضار والفواكه. ويستمر المهرجان لمدة عشرة أيام.
وشهد التدشين حضور المشرف العام على المهرجان، مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة عبدالمحسن بن أحمد السلمان، إلى جانب مديري ورؤساء القطاعات الأمنية والحكومية، وعدد من المزارعين والمنتجين.
وتجوّل المحافظ بين أجنحة المشاركين من المزارعين والمصانع المنتجة للتمور والمنتجات الغذائية، كما اطّلع على مناطق الترفيه والفود ترك والمطاعم والأسر المنتجة.
وأكد عبدالمحسن السلمان أن المهرجان يأتي ترجمةً لسياسات وزارة البيئة والمياه والزراعة في دعم القطاع الخاص والجمعيات غير الربحية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مُبينًا أنه يُسهم في رفع وعي المزارعين وتوفير قنوات تسويقية لمنتجاتهم.
وأضاف أن مهرجان الزلفي للتمور يُعدّ منصة مهمة لتسويق المنتجات الزراعية التي تشتهر بها المحافظة.
كما أعرب السلمان عن شكره وتقديره لمحافظ الزلفي على رعايته للمهرجان ودعمه، وللجمعية التعاونية والبلدية والقطاعات الأمنية المشاركة في التنظيم.
من جهته، أشاد رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية سعد الجبر بالشراكة مع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدًا أن الدعم الفني واللوجستي المُقدَّم من الوزارة أسهم في نجاح المهرجان، بما يُواكب أهداف رؤية المملكة 2030 في تعزيز التنمية المستدامة.