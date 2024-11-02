طقس السبت.. "الأرصاد": أمطارٌ غزيرة على 9 مناطق وخفيفة على الرياض والشرقية والقصيم

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي؛ تصل إلى 60 كم/ساعة مع تشكُّل السحب الرعديّة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف متر إلى مترين على الجزء الجنوبي؛ يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب، كذلك مع تشكُّل السحب الرعديّة المُمطرة، وحالة البحر خفيف الموج على الجزأين الشمالي والأوسط؛ خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي؛ يصل إلى مائجٍ باتجاه مضيق باب المندب، كذلك مع تشكُّل السحب الرعديّة المُمطرة، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.