محافظ عنيزة يضع حجر الأساس لمركز "عثمان الخويطر" للكلى بعنيزة

برعاية محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم، وضعت جمعية أصدقاء المرضى بعنيزة والمهندس عثمان بن حمد الخويطر يوم أمس، حجر الأساس لمركز عثمان الخويطر للغسيل الكلوي بمستشفى الملك سعود بحضور مدير المستشفى إبراهيم الوهيبي وعدد من أعضاء مجلس إدارة جمعية أصدقاء المرضى ومنسوبي المستشفى.
وقال محافظ عنيزة: "اليوم تنطلق أولى خطوات العمل؛ إذ حظينا في وقت سابق بمباركة وتشجيع أمير المنطقة، وهي امتداد لدعمه الكريم في كل ما من شأنه خدمة المرضى والوقوف معهم".
وأضاف: "بفضل الله نجد في وطننا الغالي تكاتفًا بين أبنائه وحرصًا على العطاء واستشعارًا لخدمة وطنهم ومجتمعهم، وأقرب الأمثلة ما قدّمه المهندس عثمان الخويطر في مركز الكلى، جعل الله ما قدّم في ميزان حسناته".
في حين أوضح رئيس لجنة الاستثمار وتنمية الموارد أحمد بن محمد المرزوقي أن "الجمعية تحرص دائمًا على مد جسور التعاون والتواصل مع أهل الخير والمحسنين، وعرض المشاريع الطبية التي تسهم في تأمين احتياجات المرضى، والتخفيف من معاناتهم، ومن ذلك هذا المشروع الذي تبنّاه المهندس عثمان الخويطر؛ حيث يحوي 30 سريرًا، وسيقام وفق أحدث الأجهزة التقنية والأنظمة الرقمية".