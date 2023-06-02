محافظ عنيزة يضع حجر الأساس لمركز "عثمان الخويطر" للكلى بعنيزة

في حين أوضح رئيس لجنة الاستثمار وتنمية الموارد أحمد بن محمد المرزوقي أن "الجمعية تحرص دائمًا على مد جسور التعاون والتواصل مع أهل الخير والمحسنين، وعرض المشاريع الطبية التي تسهم في تأمين احتياجات المرضى، والتخفيف من معاناتهم، ومن ذلك هذا المشروع الذي تبنّاه المهندس عثمان الخويطر؛ حيث يحوي 30 سريرًا، وسيقام وفق أحدث الأجهزة التقنية والأنظمة الرقمية".