"دهانات الجزيرة" تختار أفضل الألوان لغرف نوم الأطفال

اختارت "دهانات الجزيرة" الشركة الرائدة في مجال الدهانات والألوان والحلول الإنشائية، مجموعة مميزة من الألوان المتناسقة والمناسبة لغرفة نوم الأطفال، وذلك بتوصية من خبراء ومصممي الألوان والديكور، لتصنع ذكريات حنونة تُشابه شخصياتهم وتُعبّر عن اهتماماتهم، لعيش ليلة حالمة ولطيفة.
يضيف لون بينك سكاي CT-2130 بطبيعته الناعمة وتموجات اللون الوردي الرقيق، طابعاً دافئاً وأنيقاً لغرف نوم الأطفال، مما يساعدهم على الاسترخاء والاستعداد للنوم بسهولة.
بدرجة منعشة من لون فريش CT-2132 المستلهمة من المناظر الطبيعية الزاهية، لتُضيف مشاعر التوازن والاستقرار، بلمسة عصرية مناسبة لمختلف أعمار الأطفال.
بأناقة لون قراي تون CT-2101 المتوازنة بين الدفء والهدوء، لتناسب التصاميم المميزة ولتتناسق بسهولة مع قطع الأثاث، وبدرجة ملائمة لغرفة نوم هادئة وساكنة.
إشراقة لطيفة من لون كريم كاسترد RY-0058 لتضفي نشاطاً وحيويةً لا متناهية لغرف نوم الأطفال، وتتناغم بسهولة مع الطبيعة الريفية المحفزة على الاسترخاء.
درجة رقيقة من لون كوكونت CT-2126 بلمسة مميزة من الإشراق والانتعاش، وبتعزيزها للشعور بالتكامل والدفء، لتخلق غرفة نوم مثالية للأطفال.
عند رغبتك في تجربة أحد هذه الألوان على مساحات المنزل، يمكنك الاستعانة بـ محاكي الألوان، لتكوّن تصوراً حقيقياً عن اللون خلال فترة النهار والليل.