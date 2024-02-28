"دهانات الجزيرة" تختار أفضل الألوان لغرف نوم الأطفال

اختارت "دهانات الجزيرة" الشركة الرائدة في مجال الدهانات والألوان والحلول الإنشائية، مجموعة مميزة من الألوان المتناسقة والمناسبة لغرفة نوم الأطفال، وذلك بتوصية من خبراء ومصممي الألوان والديكور، لتصنع ذكريات حنونة تُشابه شخصياتهم وتُعبّر عن اهتماماتهم، لعيش ليلة حالمة ولطيفة.