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"دهانات الجزيرة" تختار أفضل الألوان لغرف نوم الأطفال

لعيش ليلة حالمة ولطيفة
"دهانات الجزيرة" تختار أفضل الألوان لغرف نوم الأطفال

اختارت "دهانات الجزيرة" الشركة الرائدة في مجال الدهانات والألوان والحلول الإنشائية، مجموعة مميزة من الألوان المتناسقة والمناسبة لغرفة نوم الأطفال، وذلك بتوصية من خبراء ومصممي الألوان والديكور، لتصنع ذكريات حنونة تُشابه شخصياتهم وتُعبّر عن اهتماماتهم، لعيش ليلة حالمة ولطيفة.

بينك سكاي CT-2130

يضيف لون بينك سكاي CT-2130 بطبيعته الناعمة وتموجات اللون الوردي الرقيق، طابعاً دافئاً وأنيقاً لغرف نوم الأطفال، مما يساعدهم على الاسترخاء والاستعداد للنوم بسهولة.

فريش CT-2132

بدرجة منعشة من لون فريش CT-2132 المستلهمة من المناظر الطبيعية الزاهية، لتُضيف مشاعر التوازن والاستقرار، بلمسة عصرية مناسبة لمختلف أعمار الأطفال.

قراي تون CT-2101

بأناقة لون قراي تون CT-2101 المتوازنة بين الدفء والهدوء، لتناسب التصاميم المميزة ولتتناسق بسهولة مع قطع الأثاث، وبدرجة ملائمة لغرفة نوم هادئة وساكنة.

كريم كاسترد RY-0058

إشراقة لطيفة من لون كريم كاسترد RY-0058 لتضفي نشاطاً وحيويةً لا متناهية لغرف نوم الأطفال، وتتناغم بسهولة مع الطبيعة الريفية المحفزة على الاسترخاء.

كوكونت CT-2126

درجة رقيقة من لون كوكونت CT-2126 بلمسة مميزة من الإشراق والانتعاش، وبتعزيزها للشعور بالتكامل والدفء، لتخلق غرفة نوم مثالية للأطفال.

عند رغبتك في تجربة أحد هذه الألوان على مساحات المنزل، يمكنك الاستعانة بـ محاكي الألوان، لتكوّن تصوراً حقيقياً عن اللون خلال فترة النهار والليل. 

دهانات الجزيرة
غرفة نوم الأطفال

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