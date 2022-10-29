"الزعاق": الشمس والقمر والثريا زوايا مثلث الحساب عند العرب القدماء

ولفت الزعاق، في فيديو على حسابه بتويتر، إلى أن اجتماع الشمس بالثريا يحدث الكنة، والعامة يستدلون بها على بداية الحر الشديد، واجتماع القمر بالثريا يحدث الاقتران، ويستدل به على بداية ونهاية وشدة الحر والبرد.